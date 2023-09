De Hisense ULED X TV: een revolutie in achtergrondverlichtingstechnologie

By

De Hisense ULED X TV zorgt voor een revolutie in de manier waarop we achtergrondverlichtingstechnologie ervaren. Een van de belangrijkste problemen met tegenlicht is dat het er doorheen kan sijpelen, waardoor de zwarttinten worden weggespoeld en er halo's rond heldere objecten ontstaan. TV-fabrikanten hebben geprobeerd dit probleem aan te pakken door LED-verlichting te gebruiken die kan worden uitgeschakeld achter gebieden die zwart moeten zijn. Deze techniek, bekend als dimzones, heeft gemengde resultaten opgeleverd, vaak leidend tot toonartefacten en onvolmaakte uitlijning.

De Hisense ULED X TV hanteert echter een andere aanpak. Met zijn 20,000 mini-LED-achtergrondverlichting verdeeld in 5,000 dimzones biedt deze tv een groter aantal zones dan de meeste andere modellen op de markt. Het resultaat is een opmerkelijke verbetering in beeldkwaliteit en precisie. De zwarttinten zijn veel donkerder en de kleuren zijn rijk en levendig.

Ter vergelijking: lcd-tv's worden over het algemeen als beter beschouwd dan OLED's voor goed verlichte kamers. De ULED X TV biedt echter indrukwekkende zwartniveaus, minimale bloei en diepe kleurverzadiging, waardoor hij in veel opzichten niet te onderscheiden is van OLED-tv’s. Bovendien blinkt de ULED X uit als het gaat om maximale helderheid en overtreft hij de meeste lcd-tv's.

Tijdens een grondige beoordeling was de ULED X TV consequent onder de indruk van zijn beeldkwaliteit en presteerde hij zelfs beter dan sommige van de beste tv's op de markt. Hoogwaardige inhoud met codering met een hoog dynamisch bereik demonstreerde de mogelijkheden van de ULED X, waarbij de meeste scènes de voorkeur kregen boven een toonaangevende concurrent.

Er zijn echter enkele nadelen waarmee u rekening moet houden. De stembediening van de ULED X is beperkt en het Vidaa-besturingssysteem biedt mogelijk niet hetzelfde niveau aan app-ondersteuning als Android TV. Voor degenen die afhankelijk zijn van specifieke apps, is het raadzaam om de beschikbaarheid te controleren voordat u de ULED X aanschaft.

Over het geheel genomen biedt de Hisense ULED X TV een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van achtergrondverlichtingstechnologie. Dankzij de uitzonderlijke beeldkwaliteit, indrukwekkende zwartniveaus en levendige kleuren is dit een topkandidaat op de tv-markt. Hoewel het enkele beperkingen heeft, verdient het zeker erkenning als een van de beste tvs die momenteel verkrijgbaar zijn.

