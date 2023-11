Toegankelijkheid verbeteren: de Voice View-functie van Amazon Fire Stick

Amazon Fire Stick-gebruikers hebben nu een handige optie om hun kijkervaring te verbeteren met de Voice View-functie. Deze uitzonderlijke toegankelijkheidstool, voornamelijk ontworpen voor mensen met een visuele beperking, biedt waardevolle ondersteuning aan mensen die moeite hebben het scherm te zien of eenvoudigweg extra hulp zoeken bij het selecteren van inhoud om te bekijken.

Voice View, zoals Amazon het beschrijft, is een schermlezer die speciaal is ontwikkeld voor Fire TV-apparaten. Indien geactiveerd, communiceert het hoorbaar tekst op het scherm terwijl gebruikers door menu-opties en instellingen navigeren. Bovendien kan het worden gebruikt tijdens het initiële installatieproces van het apparaat, waardoor een inclusieve en gebruiksvriendelijke ervaring wordt geboden.

Om toegang te krijgen tot deze functie, moet je ervoor zorgen dat je een Fire TV Stick hebt, vergezeld van een Alexa Voice Remote. Gebruikers zullen niet langer met beperkingen worden geconfronteerd als het gaat om het genieten van hun favoriete programma's of films. Door de Menu- en Terug-knoppen, bovenaan de drie kleine knoppen op de afstandsbediening, tegelijkertijd ongeveer twee tot vijf seconden ingedrukt te houden, kan de Voice View-functie moeiteloos worden geactiveerd.

Naast de externe methode hebben gebruikers ook de mogelijkheid om Voice View in of uit te schakelen via de app Instellingen. Ga eenvoudigweg naar het gedeelte Toegankelijkheid en selecteer VoiceView. Wanneer deze succesvol is geactiveerd, worden gebruikers begroet met de geruststellende stemprompt ‘VoiceView Ready’, wat aangeeft dat de functie is ingeschakeld en klaar is om een ​​meeslepende ervaring te bieden. Omgekeerd, wanneer de functie is uitgeschakeld, horen gebruikers de prompt ‘VoiceView Exiting’.

Door toegankelijkheidstools zoals Voice View te omarmen, demonstreert Amazon zijn toewijding aan inclusiviteit en zorgt ervoor dat iedereen kan genieten van de voordelen van zijn Fire TV Stick. Of het nu gaat om toegang tot een breed scala aan inhoud of om moeiteloos door menu's te navigeren, deze functie voegt gemak en inclusiviteit toe voor alle gebruikers.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik de Voice View-functie op mijn Amazon Fire Stick activeren?

Om de Voice View-functie te activeren, houdt u de Menu- en Terug-knoppen op uw Alexa Voice Remote ongeveer twee tot vijf seconden tegelijkertijd ingedrukt. U kunt dit ook inschakelen via de app Instellingen door Toegankelijkheid en vervolgens VoiceView te selecteren. Wat doet VoiceView?

Voice View is een schermlezer die tekst op het scherm voorleest terwijl u door menuopties en instellingen op uw Amazon Fire Stick navigeert. Het helpt personen met een visuele beperking door hoorbare ondersteuning te bieden voor een verbeterde kijkervaring. Is Voice View alleen voor visueel beperkte gebruikers?

Hoewel Voice View in de eerste plaats is ontworpen voor mensen met een visuele beperking, kan iedereen profiteren van de functies ervan om navigatie en inhoudselectie handiger en toegankelijker te maken. Kan ik VoiceView in- en uitschakelen? Ja, u kunt de Voice View-functie eenvoudig in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, bevestigt de prompt “VoiceView Ready” de activering ervan. Op dezelfde manier hoort u, indien uitgeschakeld, 'VoiceView Exiting'.