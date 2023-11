Toegang krijgen tot de verborgen zoomfunctie en stemweergave op Amazon Fire Stick

By

Als je een Amazon Fire Stick bezit, zijn er enkele verborgen functies waarvan je je misschien niet bewust bent. Naast het bieden van toegang tot een wereld aan entertainment, biedt de Fire TV ook handige toegankelijkheidsopties voor gebruikers. Eén van deze features is de Screen Magnifier, waarmee je kunt inzoomen op je scherm.

Volg deze eenvoudige stappen om de zoomfunctie in te schakelen:

1. Ga naar de app Instellingen op uw Amazon Fire TV en selecteer Toegankelijkheid.

2. Houd de knoppen Terug en Vooruitspoelen op uw afstandsbediening tegelijkertijd ongeveer vijf seconden ingedrukt.

3. Eenmaal ingeschakeld, kunt u inzoomen door op de knoppen Menu en Snel vooruitspoelen te drukken. Druk op Menu en Terugspoelen om uit te zoomen.

4. Als u de richting van de zoom wilt wijzigen, drukt u op Menu en vervolgens op de overeenkomstige knoppen voor Omhoog, Omlaag, Links of Rechts.

Het is belangrijk op te merken dat de zoomfunctie mogelijk niet bij alle video-inhoud werkt. Volgens Amazon: "De meeste video-inhoud is niet compatibel met de zoomfunctie."

Een andere geweldige toegankelijkheidsfunctie aangeboden door Amazon Fire Stick is Voice View. Met deze functie kan een virtuele stem voorlezen wat er op het scherm gebeurt, waardoor visueel gehandicapte gebruikers gemakkelijker op hun apparaat kunnen navigeren.

Volg deze stappen om Voice View te activeren:

1. Zoek de menuknop en de terugknop op uw Amazon Fire Stick-afstandsbediening.

2. Houd beide knoppen tegelijkertijd ongeveer vijf seconden ingedrukt.

3. U hoort “VoiceView Ready” zodra de functie is geactiveerd.

Deze verborgen functies op de Amazon Fire Stick kunnen een meer inclusieve en gebruiksvriendelijke ervaring bieden voor alle gebruikers, ongeacht hun toegankelijkheidsbehoeften. Of je nu moet inzoomen op je scherm of je door een virtuele stem door de interface moet laten begeleiden, deze opties zorgen ervoor dat iedereen optimaal van zijn Fire Stick kan genieten.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Vraag: Kan ik de zoomfunctie bij elke video-inhoud gebruiken?

A: Nee, de zoomfunctie is mogelijk niet compatibel met alle video-inhoud.

Vraag: Hoe zoom ik in en uit met de zoomfunctie?

A: Om in te zoomen, drukt u op Menu en Snel vooruitspoelen. Druk op Menu en Terugspoelen om uit te zoomen.

Vraag: Hoe kan ik Voice View activeren?

A: Houd de Menu- en Terug-knoppen tegelijkertijd ongeveer vijf seconden ingedrukt om Voice View te activeren.

Vraag: Is Voice View beschikbaar op alle Amazon Fire Stick-apparaten?

A: Ja, Voice View is een functie die beschikbaar is op alle Amazon Fire Stick-apparaten.