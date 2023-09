Wordt de ‘geen-haar-stelling’ van zwarte gaten uitgedaagd door een alternatieve zwaartekrachttheorie?

Een recent ongepubliceerd artikel suggereert dat het algemeen aanvaarde ‘geen-haar-theorema’ van zwarte gaten misschien niet opgaat als een alternatieve theorie van de zwaartekracht, de teleparallelle formulering genaamd, correct is. De no-hair-stelling vereenvoudigt ons begrip van zwarte gaten door te stellen dat de massa, de elektrische lading en de spin van een zwart gat alle noodzakelijke informatie erover bevatten. Deze nieuwe theorie daagt dat idee echter uit en zou onze studie van zwarte gaten mogelijk kunnen compliceren. Aan de andere kant kan het natuurkundigen ook een nieuw perspectief en een dieper begrip van zwarte gaten bieden.

De no-hair-stelling impliceert dat alle informatie over materie die door een zwart gat wordt opgeslokt, verloren gaat zodra het zwarte gat zwaartekrachtgolven of licht uitzendt. Volgens deze stelling lijken zwarte gaten identiek aan externe waarnemers, ongeacht hun geschiedenis of samenstelling. De term 'haar' is een metafoor die informatie beschrijft die verloren gaat buiten de waarnemingshorizon van het zwarte gat.

Hoewel de no-hair-stelling algemeen wordt aanvaard, zijn er natuurkundigen die deze stelling blijven betwijfelen en ernaar zoeken. De auteurs van het ongepubliceerde artikel onderzochten de implicaties van de teleparallelle formulering van de zwaartekracht van Einstein-Gauss-Bonnet, een alternatieve theorie voor de algemene relativiteitstheorie. Deze theorie beschrijft de zwaartekracht met behulp van torsie in plaats van kromming.

De auteurs ontdekten dat het volgen van dit alternatieve pad hen naar ‘harige’ oplossingen voor zwarte gaten leidde. Bij deze harige zwarte gaten zijn scalaire velden buiten de waarnemingshorizon betrokken, die aanvullende informatie verschaffen over het interieur van het zwarte gat. Er kan bijvoorbeeld zwaartekrachtstraling worden uitgezonden. Hoewel dit niet geheel ongekend is in gewijzigde zwaartekrachttheorieën, daagt het de eenvoud van de no-hair-stelling uit.

Dit artikel, dat nog moet worden beoordeeld door vakgenoten, benadrukt de voortdurende verkenning van alternatieve zwaartekrachttheorieën en hun implicaties voor het onderzoek naar zwarte gaten. Hoewel de algemene relativiteitstheorie de meest algemeen aanvaarde theorie blijft, blijven wetenschappers alternatieven onderzoeken om een ​​dieper inzicht te krijgen in de complexiteit van het universum.

Bronnen: Ongepubliceerd artikel over teleparallelle formulering van de zwaartekracht, No-hair Theorem, Algemene Relativiteitstheorie