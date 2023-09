Line-up herfsttechevenementen: wat u kunt verwachten in september en oktober

September en oktober zijn spannende maanden voor technologieliefhebbers, omdat er grote evenementen en conferenties plaatsvinden, waar de nieuwste innovaties en aankondigingen in verschillende industrieën worden gepresenteerd. Laten we eens kijken naar enkele van de komende evenementen en wat we ervan kunnen verwachten.

Internationaal filmfestival van Toronto (TIFF)

Wanneer: donderdag 7 september t/m zondag 17 september

Waar: het centrum van Toronto, Canada

Wat: TIFF is een jaarlijks filmfestival dat internationale films onder de aandacht brengt en vertoningen, lezingen, evenementen en workshops aanbiedt.

Appel Wonderlust

Wanneer: dinsdag 12 september om 1 uur ET / 10 uur PT

Waar: Apple Park, Cupertino, Californië

Wat: Apple's langverwachte evenement, Wonderlust, zal de nieuwe iPhone 15-reeks presenteren, waarvan wordt gezegd dat deze USB-C-poorten heeft in plaats van Lightning.

Detroit Auto Show

Wanneer: woensdag 13 september t/m zondag 24 september

Waar: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Wat: De Detroit Auto Show, ook bekend als de North American International Auto Show, brengt autofabrikanten en experts uit de industrie samen om de nieuwste autotrends en nieuwe voertuigen te presenteren en te bespreken.

Amazon-apparaten en service-evenement

Wanneer: woensdag 20 september om 10 uur ET

Waar: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Wat: Amazon organiseert een evenement op uitnodiging op zijn tweede hoofdkantoor, waar naar verwachting nieuwe apparaten en diensten zullen worden onthuld.

Speciaal Microsoft-evenement

Wanneer: donderdag 21 september

Waar: New York City

Wat: Microsoft organiseert een ‘speciaal evenement’ dat alleen op uitnodiging toegankelijk is, waarbij de nadruk waarschijnlijk ligt op bijgewerkte Surface-apparaten en verbeteringen op het gebied van AI.

Vox Media's Code-evenement

Wanneer: dinsdag 26 september – woensdag 27 september

Waar: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Californië

Wat: Code is een technologie-evenement dat invloedrijke stemmen uit de industrie samenbrengt. Dit jaar zijn er opmerkelijke sprekers zoals X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra en meer.

Dit is slechts een voorproefje van wat er in september en oktober te wachten staat. Andere evenementen, zoals Meta Connect, Made by Google en Samsung Developer Conference, staan ​​ook op stapel en beloven opwindende aankondigingen en inzichten in respectievelijk virtual reality, nieuwe Google-apparaten en Samsung's Galaxy-ecosysteemupdates. Naarmate er meer evenementen worden aangekondigd, kunt u ons volgen voor updates over The Verge.

