Officiële Ages of Overwatch 2 Heroes onthuld

De ontwikkelaars van Overwatch 2 hebben eindelijk de officiële leeftijden van alle personages in de game onthuld, waarmee een einde komt aan jarenlange speculaties van fans. De hero shooter van Blizzard is niet alleen populair geworden vanwege de gameplay, maar ook vanwege de diverse en cultureel representatieve cast van helden.

In een recente update van de Play Overwatch-website heeft Blizzard de verjaardagen en leeftijden van alle helden in Overwatch 2 opgenomen. De informatie geeft inzicht in het achtergrondverhaal en de tijdlijnen van deze iconische personages.

Verrassend genoeg is het jongste personage in Overwatch 2 geen mens, maar de tankheld Orisa, die pas 1 jaar oud is. Op de voet gevolgd door Echo op 14-jarige leeftijd en Hammond op 16-jarige leeftijd. Onder de menselijke helden is Illari de jongste, een nieuwkomer in het spel, momenteel 18 jaar oud.

Interessant is dat sommige helden unieke geboortedata hebben. Junkrat werd bijvoorbeeld geboren op 29 februari, een schrikkeldag die slechts eens in de vier jaar voorkomt. Dit voegt een extra laag uniekheid toe aan zijn karakter.

Bovendien is het vermeldenswaard dat de Zweedse helden Torbjorn en Brigitte een speciale band delen, aangezien ze slechts één dag na elkaar zijn geboren. Torbjorn is 33 jaar en 364 dagen ouder dan zijn dochter, wat de familiebanden binnen het verhaal van de game benadrukt.

Voor fans die graag meer willen weten over de verjaardagen van alle personages in Overwatch 2, biedt de Play Overwatch-website een uitgebreide hub met alle nodige informatie.

Over het geheel genomen voegt deze update van Blizzard nog een laag diepte toe aan de toch al rijke kennis van Overwatch 2. Het stelt spelers in staat de personages, hun geschiedenis en hun plaats in het universum van de game beter te begrijpen.

