Nieuwe methode voorgesteld om machinedenken te bepalen

Onderzoekers hebben een nieuwe benadering geïntroduceerd om te peilen of een machine echt aan het nadenken is of alleen maar gegevens opslaat, en presenteert daarmee een alternatief voor de al lang bestaande Turing-test. De Turing-test, oorspronkelijk bedacht door Alan Turing in de jaren vijftig, betrof een ondervrager die onderscheid maakte tussen een computer en een mens. Recente ontwikkelingen op het gebied van AI hebben deze test echter ineffectief gemaakt, zoals blijkt uit de fraudemechanismen op platforms als Tinder en de opkomst van chatbots.

In een recente publicatie in het tijdschrift Intelligent Computing stellen Philip Nicholas Johnson-Laird van Princeton University en Marco Ragni van de Chemnitz University of Technology een raamwerk in drie stappen voor om het machinedenken te beoordelen en sluitende antwoorden op dit raadsel te geven.

De eerste stap omvat het onderwerpen van de machine aan psychologische experimenten om het vermogen om te redeneren te evalueren met behulp van mensachtige inferentiemethoden, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op conventionele logische processen. Deze reeks tests heeft tot doel vast te stellen of de machine mensachtige redeneringen vertoont.

De tweede stap, bekend als zelfreflectie, test het begrip van de machine van zijn eigen redeneringen. Introspectie, een eigenschap die diepgeworteld is in de menselijke cognitie, kan licht werpen op het vermogen van de machine om zijn eigen logische processen te begrijpen en te analyseren. Als je bijvoorbeeld de vraag krijgt: 'Als Ann intelligent is, volgt daaruit dan dat Ann intelligent is of dat zij rijk is, of beide?' een mens zou erkennen dat er geen indicatie is van Anns rijkdom. Omgekeerd kan een computer moeite hebben om de reden achter deze aftrek te achterhalen.

Ten slotte pleiten de onderzoekers ervoor om in de broncode van de machine te duiken, met als doel het ware redeneren te onderscheiden van de toepassing van ‘deep learning’. Door de code te beoordelen op ‘cognitieve geschiktheid’ kunnen onderzoekers onderscheiden of het redeneervermogen van de machine voortkomt uit echt begrip of uit black-box-algoritmen.

In hun artikel beweren Johnson-Laird en Ragni dat de oorspronkelijke Turing-test vervangen moet worden door een uitgebreid onderzoek naar de redenering van een programma. De onderzoekers stellen voor om de machine te behandelen als een actieve deelnemer aan cognitieve experimenten en, indien nodig, de code te onderwerpen aan analyse die lijkt op hersenonderzoek.

Naarmate kunstmatige intelligentie verder in ons dagelijks leven integreert, evolueert de noodzaak om vast te stellen wanneer machines het menselijk redeneren nabootsen, en dus ‘denken’, van Turing’s theoretische overpeinzingen naar een tastbaar probleem dat praktische oplossingen vereist.

