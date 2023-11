Nieuwe betalingsovereenkomst toont het strategische manoeuvreren van Spotify

By

Door een verrassende gang van zaken heeft muziekstreaminggigant Spotify een unieke en voordelige samenwerking met Google afgesloten voor op Android gebaseerde betalingen. Volgens recente getuigenissen in het Epic v. Google-proces is Spotify erin geslaagd een deal te sluiten waarbij het een commissie van 0 procent betaalt wanneer gebruikers ervoor kiezen om abonnementen aan te schaffen via zijn eigen betalingssysteem. Als gebruikers echter voor Google als betalingsverwerker kiezen, betaalt Spotify slechts een schamele commissie van 4 procent.

Deze overeenkomst wijkt aanzienlijk af van het standaardtarief van 15 procent van Google, waardoor het idee wordt betwist dat voor alle ontwikkelaars dezelfde tarieven gelden. Hoewel Google aanvankelijk had geprobeerd de details van deze regeling vertrouwelijk te houden, met het argument dat dit de onderhandelingen met andere app-ontwikkelaars op zoek naar gunstiger voorwaarden zou kunnen belemmeren, is dit nu tijdens de rechtszaak aan het licht gekomen.

Het User Choice Billing-programma van Google, gelanceerd in 2022, verlaagt de Play Store-commissie doorgaans met ongeveer 4 procent als ontwikkelaars hun eigen betalingssysteem gebruiken, waardoor de kosten dalen tot ongeveer 11 procent. Deze regeling levert echter vaak weinig tot geen daadwerkelijke kostenbesparingen op voor ontwikkelaars, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de kosten die verband houden met de betalingsverwerking. Hoewel Google de nadruk heeft gelegd op de flexibiliteit die het programma biedt, lijken de kostenbesparingen minder groot dan eerder werd aangenomen.

De opmerkelijke populariteit van Spotify speelde een cruciale rol bij het garanderen van deze “ongekende” deal op maat. Don Harrison, hoofd van de wereldwijde partnerschappen van Google, getuigde voor de rechtbank en rechtvaardigde de overeenkomst door te stellen dat de juiste functionaliteit van Spotify voor alle Play-diensten en kerndiensten cruciaal was om de blijvende voorkeur van consumenten voor Android-telefoons te garanderen. Naast deze betalingsregeling hebben zowel Spotify als Google elk 50 miljoen dollar toegezegd aan een 'succesfonds', wat hun gedeelde investering in het succes van het partnerschap aantoont.

Hoewel de namen van andere ontwikkelaars die profiteren van gunstigere tarieven niet zijn bekendgemaakt, is wel onthuld dat Google Netflix een gereduceerd tarief van slechts 10 procent aanbood – een aanbod dat door de streaminggigant werd afgewezen. Netflix biedt daardoor geen in-app-aankoopoptie meer aan op Android en betaalt geen kosten meer aan Google voor de distributie van zijn app.

Deze nieuwste stap van Spotify toont niet alleen zijn proactieve aanpak bij het beheren van zijn betalingsverplichtingen, maar benadrukt ook het complexe landschap van de app store-economie. Door een deal te sluiten die de betalingslast aanzienlijk vermindert, heeft Spotify zichzelf gepositioneerd als een slimme speler in de voortdurende strijd tussen app-ontwikkelaars en technologiegiganten over commissiekosten.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is het User Choice Billing-programma dat door Google wordt aangeboden?

Met het User Choice Billing-programma van Google kunnen app-ontwikkelaars hun eigen betalingssysteem gebruiken, waardoor de commissiekosten die door de Google Play Store in rekening worden gebracht, worden verlaagd. Doorgaans wordt met dit programma ongeveer 4 procent van het standaardtarief van 15 procent afgeschoren, waardoor het op ongeveer 11 procent komt. Het is echter belangrijk op te merken dat ontwikkelaars nog steeds verantwoordelijk zijn voor de verwerkingskosten van betalingen, wat eventuele kostenbesparingen kan compenseren.

2. Hoe is Spotify erin geslaagd om gunstigere betalingsvoorwaarden bij Google te bewerkstelligen?

De aanzienlijke populariteit van Spotify en de potentiële impact op de verkoop van Android-telefoons speelden een cruciale rol bij de onderhandelingen over de unieke betalingsregeling met Google. Dit onderstreept de strategische waarde die Spotify heeft voor het ecosysteem van Google. Door een deal aan te bieden waarbij Spotify 0 procent commissie betaalt voor abonnementen die via het eigen systeem worden verwerkt, en slechts 4 procent als gebruikers Google als betalingsverwerker kiezen, hebben beide partijen een wederzijds voordelige overeenkomst gevonden.

3. Zijn er andere ontwikkelaars die een soortgelijke behandeling van Google hebben gekregen?

Hoewel Google heeft erkend dat andere ontwikkelaars mogelijk genereuzere tarieven hebben gekregen, hebben ze afgezien van het noemen van deze partijen. Tijdens de proefperiode werd onthuld dat Google Netflix een kortingstarief van slechts 10 procent aanbood, wat het streamingplatform weigerde. Als gevolg hiervan biedt Netflix geen in-app-aankoopoptie meer op Android en betaalt het geen kosten aan Google voor het distribueren van zijn app.