Chef-koks geloven al lang dat de sleutel tot een perfect gekruide steak het rijkelijk zouten ervan is voordat hij wordt dichtgeschroeid. Een nieuw perspectief van natuurkundige George Vekinis daagt deze conventionele wijsheid echter uit. Vekinis, bekend om zijn werk op het gebied van geavanceerde keramiek en composieten, heeft zich in zijn nieuwste boek verdiept in de wetenschap van het koken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, suggereert hij dat het in de magnetron zetten van de biefstuk vóór het frituren het geheim is van een heerlijk en mals resultaat.

In een recent interview met de Instant Genius-podcast legde Vekinis uit waarom hij pleit voor deze onconventionele kookmethode. Volgens hem kan het zouten van de biefstuk vóór het frituren zelfs nadelige gevolgen hebben. Zout bezit een osmotisch vermogen dat water uit het vlees onttrekt, wat resulteert in een hardere en minder smakelijke textuur. Door de biefstuk in de magnetron te zetten voordat hij wordt dichtgeschroeid, behoudt het vlees zijn vocht, waardoor een sappiger en malser beet ontstaat.

Hoewel dit perspectief voor velen verrassend kan zijn, benadrukt Vekinis hoe belangrijk het is om de biefstuk vóór het koken op kamertemperatuur te laten komen. Deze stap zorgt voor een gelijkmatige bereiding en voorkomt dat het vlees taai wordt. Door de biefstuk in de magnetron te zetten, wordt het initiële verwarmingsproces versneld, waardoor de overgang van koude naar kamertemperatuur wordt versneld.

Critici beweren misschien dat het in de magnetron zetten van een biefstuk de smaak ervan kan aantasten of kan resulteren in een ongelijkmatig gekookt stuk vlees. Vekinis blijft echter bij zijn bevindingen en stelt dat de juiste kruiden- en schroeitechnieken kleine tekortkomingen in het magnetronproces kunnen compenseren. Bovendien stelt hij voor om te experimenteren met verschillende magnetronvermogensniveaus en -duur om het gewenste gaarheidsniveau te bereiken.

FAQ:

Vraag: Is het echt nodig om de biefstuk in de magnetron te zetten voordat je hem frituurt?

A: Volgens natuurkundige George Vekinis kan het in de magnetron zetten van de biefstuk vóór het frituren de malsheid en sappigheid ervan verbeteren. Traditionele kookmethoden kunnen echter nog steeds uitstekende resultaten opleveren met de juiste kruiden- en schroeitechnieken.

Vraag: Heeft de magnetron invloed op de smaak van de biefstuk?

A: Hoewel sommigen zich misschien zorgen maken over de impact van het koken in de magnetron op de smaak, verzekert Vekinis dat met de juiste kruiden en schroeien elk potentieel smaakverlies tot een minimum kan worden beperkt.

Vraag: Hoe lang moet de steak in de magnetron worden bewaard?

A: De exacte magnetronduur is afhankelijk van de dikte en de gewenste gaarheid van de biefstuk. Het wordt aanbevolen om met verschillende vermogensniveaus en duur te experimenteren om het perfecte resultaat te bereiken.