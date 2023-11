Is achteraf gezien echt 20/20? Ted Gioia's Apple-fout van $ 6 miljoen

In een verrassende onthulling gaf Ted Gioia, een managementconsultant die jazzcriticus werd, toe dat hij ongeveer 25 jaar geleden een kostbare beslissing had genomen. In de jaren tachtig investeerde Gioia, een fervent gebruiker van Apple-producten, in de technologiegigant door 1980 aandelen te kopen tegen een prijs die net boven de beursintroductie lag. Hij wist niet dat deze ogenschijnlijk alledaagse investering vandaag de dag een duizelingwekkende $300 miljoen zou hebben opgeleverd.

De verkoop van zijn Apple-aandelen vond plaats rond dezelfde tijd dat mede-oprichter Steve Jobs terugkeerde naar het bedrijf, wat leidde tot Gioia's eerste besef van zijn fout van $ 6 miljoen. Als hij zijn aandelen had behouden, rekening houdend met de daaropvolgende aandelensplitsingen, zou zijn oorspronkelijke investering zijn uitgegroeid tot een oogverblindende 33,600 aandelen, momenteel gewaardeerd op ongeveer $6.4 miljoen.

Terwijl Gioia zijn beslissing om zijn Apple-aandelen te verkopen toeschreef aan een periode van onrust voor het bedrijf, waarbij hij de moeilijkheden na het vertrek van Jobs benadrukte, is het duidelijk dat hij er nu spijt van heeft dat hij niet op koers is gebleven. Als auteur van meerdere boeken en muziekhistoricus biedt Gioia een uniek perspectief op de uitdagingen van Apple in het post-Jobs-tijdperk.

Dit verhaal herinnert ons eraan dat zelfs de meest geïnformeerde beleggers kostbare fouten kunnen maken. Gioia's achteraf gezien is een schril voorbeeld van een gemiste kans die had kunnen resulteren in financiële zekerheid en persoonlijk gewin.

