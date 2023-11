Honderden OpenAI-werknemers eisen ontslag van de Raad van Bestuur na het verdrijven van CEO

In een verrassende gang van zaken hebben meer dan 500 OpenAI-werknemers opgeroepen tot het aftreden van de raad van bestuur van het bedrijf na het onverwachte ontslag van CEO Sam Altman. Tijdens dit tumultueuze weekend werd Altman ook ingehuurd door Microsoft, waardoor de spanning binnen de organisatie verder escaleerde.

De werknemers beschuldigden het bestuur in een door CNN verkregen brief ervan het ontslag van Altman verkeerd te hebben afgehandeld en er niet in te zijn geslaagd voldoende bewijs te leveren voor hun claims tegen hem. Ze uitten ook hun ontevredenheid over de onderhandelingstactieken van het bestuur en trokken hun competentie en oordeel in twijfel.

Om hun afkeuring te tonen, dreigden de werknemers zich bij Altman bij Microsoft aan te sluiten, tenzij het bestuur aftreedt en Altman en Greg Brockman, de voormalige OpenAI-president die eveneens werd ontslagen, opnieuw aanstelt. Onder de ondertekenaars bevinden zich Mira Murati, eerder aangewezen als interim-opvolger van Altman, en Ilya Sutskever, medeoprichter en hoofdwetenschapper van OpenAI.

Na de publieke opschudding veroorzaakt door het vertrek van Altman, plaatste Sutskever een verontschuldiging op X waarin hij zijn betrokkenheid bij de leiderschapscrisis besprak. Hij uitte zijn spijt voor zijn daden en benadrukte zijn inzet om het bedrijf te herenigen en de prestaties ervan veilig te stellen.

Dit interne conflict bij OpenAI werpt licht op de onzekerheid rond de toekomst van de drie niet-werknemersbestuursleden van het bedrijf. In de brief van de werknemers werd ook gesteld dat bestuursleden suggereerden dat de vernietiging van het bedrijf zou aansluiten bij de missie van OpenAI om de voordelen van kunstmatige algemene intelligentie voor de mensheid te verzekeren – een bewering die de afkeuring van de werknemers nog verder versterkte.

Bovendien benadrukt dit incident de loyaliteit en steun die Altman geniet onder OpenAI-werknemers, waardoor Microsoft de kans krijgt om van de situatie te profiteren. In de brief stond dat Microsoft werknemers heeft verzekerd van beschikbare functies binnen het bedrijf.

Naarmate dit verhaal zich verder ontwikkelt, valt nog te bezien hoe de leiderschapscrisis van OpenAI zich zal ontvouwen en of aan de eisen van de werknemers zal worden voldaan.

Veelgestelde vragen

1. Waarom eisten de medewerkers van OpenAI het ontslag van het bestuur?

De OpenAI-medewerkers waren van mening dat het bestuur het ontslag van CEO Sam Altman verkeerd had afgehandeld en niet voldoende bewijs had geleverd voor hun claims tegen hem. Ze uitten ook hun ontevredenheid over de onderhandelingstactieken van het bestuur en trokken hun competentie en oordeel in twijfel.

2. Welke sleutelfiguren zijn bij dit incident betrokken?

Sam Altman, de voormalige CEO van OpenAI, werd onverwacht uit zijn functie ontheven. Greg Brockman, de voormalige president, behoorde ook tot degenen die door het bestuur werden verwijderd. Mira Murati, aanvankelijk aangewezen als interim-opvolger van Altman, en Ilya Sutskever, medeoprichter en hoofdwetenschapper van OpenAI, waren ondertekenaars van de werknemersbrief.

3. Wat was de reactie van Microsoft?

Microsoft heeft OpenAI-medewerkers verzekerd dat er vacatures beschikbaar zijn binnen het bedrijf.

4. Hoe ging Ilya Sutskever om met zijn betrokkenheid bij de leiderschapscrisis?

Na het ondertekenen van de werknemersbrief plaatste Ilya Sutskever een verontschuldiging op X, waarin hij spijt betuigde voor zijn deelname aan de acties van het bestuur en zijn inzet voor de hereniging van het bedrijf.