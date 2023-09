Top 5 Chromebooks voor studenten onder $ 300

By

Als je een student bent en op zoek bent naar een betaalbare en efficiënte laptop, dan is een Chromebook wellicht de perfecte keuze voor jou. Chromebooks bieden veel waar voor hun prijs, waardoor ze ideaal zijn voor studenten met een beperkt budget. Hoewel ze misschien niet over alle functies van traditionele laptops beschikken, blinken Chromebooks uit in surfen op het web, streamen en controleren van e-mails. Ze zijn ook compatibel met cloudgaming, waardoor ze een haalbare optie zijn voor casual gamers.

Hier zijn de vijf beste Chromebooks die worden aanbevolen voor studenten onder de $ 300:

1) Lenovo 14e ($235): Deze Chromebook valt op door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met een AMD A6-processor, 4 GB RAM en 32 GB flash-opslag biedt hij bevredigende prestaties voor dagelijkse taken. De Lenovo 14e biedt ook een verscheidenheid aan poorten, waaronder dubbele USB 3.1-poorten, dubbele USB-C-poorten, een Kensington-slot en een microSD-kaartlezer.

2) Acer Chromebook 314 ($279): De Acer Chromebook 314 is voorzien van een Intel Celeron N4020-processor, 4 GB RAM en 64 GB eMMC-opslag. Hoewel hij misschien niet geschikt is voor gamen of multitasken, biedt hij een lange batterijduur van maximaal 10 uur.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (vanaf $ 285): De ASUS Chromebook Flip CM3 wordt geleverd met een MediaTek MT8183-chipset die is geoptimaliseerd voor Chrome OS. Het beschikt over een compacte vormfactor, een 12-inch IPS-scherm met een beeldverhouding van 3:2 en een indrukwekkende batterijduur van 16 uur. Het ondersteunt ook een USI-styluspen.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): De Lenovo Chromebook Duet kan zowel als laptop als als tablet worden gebruikt. Het 10.1-inch touchscreen-display en het draagbare ontwerp maken hem perfect voor gebruik onderweg. Met een MediaTek Helio P60T-chipset biedt hij een batterijduur tot 10 uur.

5) Samsung Chromebook 4+ ($300 met aanbiedingen): De Samsung Chromebook 4+ heeft een 15.6-inch scherm, waardoor hij een voordeel heeft ten opzichte van andere Chromebooks. Het biedt configuraties met 4 GB of 6 GB RAM en tot 64 GB opslag. Het is echter belangrijk op te merken dat voor een traditionele SSD met 128 GB opslag de prijs stijgt tot bijna $ 400.

Deze Chromebooks bieden betrouwbare prestaties en voldoen aan de behoeften van studenten tegen een betaalbare prijs. Het wordt echter aanbevolen om verder onderzoek te doen en persoonlijke vereisten in overweging te nemen voordat u een aankoopbeslissing neemt.

