Vier echtparen aangeklaagd voor het uitbuiten van geadopteerde kinderen

Vier echtparen uit het midden van Michigan worden geconfronteerd met ernstige aanklachten wegens hun vermeende betrokkenheid bij een plan om kinderen te adopteren voor financieel gewin en hen vervolgens te misbruiken. Het kantoor van de procureur-generaal van Michigan heeft talloze aanklachten wegens kindermisbruik aangekondigd tegen Joel en Tammy Brown, evenals tegen Jerry en Tamal Flore, allemaal inwoners van DeWitt, Michigan.

De aanklacht komt voort uit bewijsmateriaal dat is verkregen met betrekking tot het misbruik van acht kinderen die sinds 2007 door de koppels zijn geadopteerd. Elk van de vier volwassenen wordt geconfronteerd met afzonderlijke aanklachten, waaronder verschillende graden van kindermisbruik, samenzwering om kindermisbruik te plegen en het nalaten om kindermisbruik te plegen. kindermisbruik melden. Het echtpaar Flore wordt geconfronteerd met de meeste aanklachten, waaronder verschillende gevallen van kindermisbruik in de eerste graad, waar een mogelijke levenslange gevangenisstraf op staat.

De koppels worden beschuldigd van samenzwering om kinderen te adopteren voor financieel gewin, waarbij Joel Brown, een voormalig medewerker van het kinderbureau van het Michigan Department of Health and Human Service, zijn expertise op het gebied van onderzoeken naar kindermisbruik gebruikt om detectie van het aanhoudende misbruik in zijn huis te voorkomen. en die van de Flores.

Het misbruik dat deze adoptiekinderen te verduren kregen, was vermomd als discipline. De kinderen werden onderworpen aan langdurige routinematige en systematische mentale en fysieke mishandeling onder het voorwendsel van discipline. Er wordt aangenomen dat de families ten minste dertig kinderen hebben geadopteerd of verzorgd voor hun eigen financiële gewin.

De aanklachten tegen elk van de adoptieouders zijn als volgt: Joel Brown wordt aangeklaagd voor vijf aanklachten, Tammy Brown voor drie aanklachten, Jerry Flore voor elf aanklachten en Tamal Flore voor 11 aanklachten.

Deze schokkende beschuldigingen leggen niet alleen een tekortkoming bloot in de morele en juridische verantwoordelijkheid van degenen aan wie de zorg voor de kinderen is toevertrouwd, maar ook in onze systemen die geacht worden het welzijn van kinderen in hechtenis te garanderen. De zaak is overgenomen door het kantoor van de procureur-generaal van Michigan, in samenwerking met het Sheriff's Office van Clinton County. De koppels hebben tot vrijdag de tijd om zich over te geven aan de autoriteiten.

