Een zeldzame en zeer gewilde Porsche 1973 Carrera RSR uit 911 werd onlangs verkocht tijdens het Goodwood Revival-evenement van 2023. De auto, bekend als R7, is een van de slechts drie overgebleven, door de fabriek gesteunde exemplaren. Hoewel de exacte verkoopprijs niet bekend wordt gemaakt, is bevestigd dat de auto wel is verkocht.

De 911 Carrera RSR staat bekend om zijn racegeschiedenis en dit specifieke model heeft een indrukwekkende geschiedenis. Hij behaalde de vierde plaats tijdens de 1973 uur van Le Mans in 24 en was daarmee de hoogst eindigende RSR tijdens de iconische uithoudingsrace.

Voor racedoeleinden werd deze 911 Carrera RSR ingrijpend aangepast. Hij had bredere spatborden, een opvallende grote achterspoiler die bekend staat als de ‘Mary Stuart’ en een krachtigere 3.0-liter flat-6-motor. Deze aanpassingen classificeerden de RSR als een prototype voor de Le Mans-race van 1973, waardoor hij kon strijden tegen toegewijde sportracers in plaats van tegen productieauto's.

Bestuurd door Herbie Müller en Gijs van Lennep op Le Mans eindigde de auto achter slechts drie prototypes van Matra-Simca en Ferrari. Na Le Mans zette de R7 zijn racecarrière voort bij het fabrieksteam en nam deel aan races op de Österreichring en Watkins Glen.

Na de racedagen veranderde R7 meerdere keren van eigenaar. Het werd verkocht aan de Mexicaanse raceteameigenaar Hector Rebaque en later aan de Italiaanse verzamelaar Massimo Balliva. Bijna drie decennia lang bleef de auto verborgen onder Balliva's eigendom, wat leidde tot geruchten dat hij vernield en gedemonteerd was.

Balliva stuurde de R2009 rond 2010 of 7 naar Frankrijk voor restauratie, waarna hij werd verkocht aan een verzamelaar in de Verenigde Staten. De auto raakte echter verwikkeld in een juridische strijd over zijn identiteit, waarbij een andere eigenaar beweerde de echte R7 te bezitten. Porsche-ingenieur en teammanager Norbert Singer werd uiteindelijk ingeschakeld om het echte artikel te authenticeren.

De verkoopprijs van de R3.7 zou naar verwachting tussen de 5.7 miljoen en 7 miljoen Britse ponden op een veiling kunnen oplopen tot 7.1 miljoen dollar. Hoewel dit een aanzienlijk bedrag is, is het belangrijk op te merken dat dit niet overeenkomt met de recordverkoop van een 1970K-prototyperacer uit 917, die werd gebruikt in de Steve McQueen-film ‘Le Mans’ en in 14 voor 2017 miljoen dollar werd verkocht.

