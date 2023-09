Zoom ontmoet toezichthouders om zorgen te uiten over het concurrentiebeperkende gedrag van Microsoft

Zoom Video Communications heeft naar verluidt een ontmoeting gehad met toezichthouders uit de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere rechtsgebieden om hun zorgen te uiten over het vermeende concurrentiebeperkende gedrag van Microsoft. Het videoconferentieplatform heeft het afgelopen jaar gesprekken gehad met de Amerikaanse Federal Trade Commission en met concurrentiehandhavers uit de EU, het VK en Duitsland.

De zorgen van Zoom draaien om de voorkeursbehandeling door Microsoft van zijn chat- en video-app Teams, via prijsbundeling en productontwerp. Door de voorkeur te geven aan de eigen app vindt Zoom dat Microsoft zich bezighoudt met oneerlijke concurrentiepraktijken. Zoom-CEO Eric Yuan benadrukte het belang van eerlijke concurrentie en de mogelijke gevolgen van oneerlijke praktijken.

In een afzonderlijke zaak werd Microsoft in juli het onderwerp van een antitrustonderzoek door de Europese Unie. De aanleiding voor het onderzoek was een klacht die in 2020 werd ingediend door de concurrerende berichtenapp Slack voor werkruimte van Salesforce. De Europese Unie uitte haar zorgen over de bundeling van Microsoft Teams met haar Office-product. Als reactie hierop kondigde Microsoft plannen aan om Teams te ontkoppelen van zijn Office-producten en het voor concurrerende producten gemakkelijker te maken om met zijn software te integreren.

De bijeenkomsten van Zoom met toezichthouders dienen als een poging om de eerlijkheid op de markt te waarborgen en vermeend concurrentiebeperkend gedrag van Microsoft aan te pakken. De gesprekken met toezichthouders zullen helpen bepalen of verdere actie nodig is om een ​​concurrerende omgeving in de videoconferentie- en communicatiesoftwaresector te bevorderen.

Bronnen:

– Reuters: [bronartikel]