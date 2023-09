Zoom uit bezorgdheid bij toezichthouders over het concurrentiebeperkende gedrag van Microsoft

Zoom Video Communications Inc. heeft naar verluidt ontmoetingen gehad met toezichthouders uit de VS, de Europese Unie en andere rechtsgebieden om hun zorgen te uiten over het vermeende concurrentiebeperkende gedrag van Microsoft Corp. De fabrikant van communicatiesoftware heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en met concurrentiehandhavers uit de EU, het VK en Duitsland.

De grootste zorg van Zoom draait om de voorkeur van Microsoft voor zijn Teams-videoconferentiesoftware via prijsbundeling en productontwerp. Microsoft is onder de loep genomen door de concurrentiewaakhond van de EU, die onderzoekt of het koppelen van Teams aan zakelijke producten in strijd is met de antitrustregels. Aanleiding voor het onderzoek was een klacht van het berichtenplatform Slack van Salesforce Inc.

Het Duitse Federale Kartelbureau heeft ook een onderzoek geopend naar Microsoft, waarbij specifiek wordt gekeken naar de bundeling van OneDrive en Teams met de andere productiviteitssoftware van het bedrijf. Bovendien hebben de Amerikaanse en Britse autoriteiten onderzoeken gestart naar clouddiensten, waarbij Azure van Microsoft een belangrijke speler is.

Hoewel Zoom eerder had vermeden het probleem aan te pakken, verklaarde CEO Eric Yuan onlangs dat de FTC de bundelingspraktijken van Microsoft moet onderzoeken en eerlijkheid moet garanderen. Zowel Zoom als Microsoft weigerden echter verder commentaar te geven op de kwestie.

De betrokkenheid van Zoom bij de toezichthouders komt op een uitdagend moment voor het bedrijf, omdat het de omzetgroei wil handhaven na de snelle expansie die het tijdens de pandemie heeft doorgemaakt. Om zijn aanbod te diversifiëren, heeft Zoom zijn dienstenpakket voor bedrijven uitgebreid, waaronder internettelefoons, contactcentra, planning en kunstmatige intelligentie-assistenten.

Concluderend heeft Zoom stappen ondernomen om bij regelgevende instanties zorgen te uiten over het vermeende concurrentiebeperkende gedrag van Microsoft. De uitkomst van deze discussies en het lopende onderzoek door de autoriteiten zullen het toekomstige landschap van de markt voor videoconferenties en clouddiensten bepalen.

Bronnen:

– Bloomberg News (geen URL opgegeven)