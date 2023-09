Zoom baart antitrustproblemen over het gedrag van Microsoft

Zoom Video Communications Inc. heeft zijn zorgen geuit over vermeend concurrentieverstorend gedrag van Microsoft Corp. tijdens bijeenkomsten met toezichthouders uit de VS, de Europese Unie en andere rechtsgebieden. Volgens een persoon die bekend is met de zaak heeft Zoom het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de Amerikaanse Federal Trade Commission en met concurrentiehandhavers uit de EU, het VK en Duitsland.

Een van de belangrijkste zorgen van Zoom is dat Microsoft prioriteit geeft aan zijn Teams-videoconferentiesoftware via prijsbundeling en productontwerp. Het bedrijf stelt dat Microsoft door dit gedrag een oneerlijk voordeel op de markt krijgt. Microsoft is al onder de loep genomen door de concurrentiewaakhond van de EU, die onderzoekt of de koppeling van Teams aan Microsoft 365 en Office 365 in strijd is met de antitrustregels.

In reactie op de klacht van Slack drie jaar geleden heeft Microsoft onlangs aangekondigd dat het vanaf 1 oktober Teams in Europa zal ontbundelen. Het Duitse Federale Kartelbureau is in maart ook een onderzoek gestart naar Microsoft om de bundelingspraktijken en mogelijk concurrentieverstorend gedrag te onderzoeken.

Autoriteiten in de VS en Groot-Brittannië hebben ook onderzoeken gestart naar clouddiensten, een gebied waarop Azure van Microsoft een belangrijke speler is. Deze onderzoeken zijn bedoeld om vast te stellen of bepaalde praktijken van Microsoft, Amazon.com Inc. en Alphabet Inc. de innovatie in de sector beperken.

Hoewel Teams de belangrijkste concurrent van Zoom is, heeft het bedrijf er tot voor kort van afgezien deze kwesties publiekelijk te bespreken. Tijdens de Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference riep Zoom-CEO Eric Yuan de FTC op om de bundelingspraktijken van Microsoft te onderzoeken en benadrukte hij het belang van eerlijkheid in de concurrentie.

Terwijl Zoom zijn dienstenpakket voor bedrijven verder uitbreidt dan alleen videoconferenties, probeert het antitrustproblemen aan te pakken en eerlijke concurrentie op de markt te garanderen.

Bronnen:

- Bloomberg