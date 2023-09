Het volledige potentieel van Zero Trust ontsluiten: een paradigmaverschuiving in de beveiliging van organisaties

Zero trust is uitgegroeid tot een cruciaal aspect van de digitale transformatie voor organisaties en is niet alleen maar een modewoord. Uit onderzoek van Zscaler blijkt dat veel IT-leiders al een zero trust-beveiligingsstrategie hebben geïmplementeerd of van plan zijn dit te implementeren. Slechts een klein percentage van deze leiders heeft er echter vertrouwen in dat zij het potentieel van zero trust volledig kunnen benutten.

Zero trust betekent een verschuiving weg van traditionele beveiligingspraktijken zoals virtuele particuliere netwerken (VPN's) en firewalls, die ervan uitgaan dat apparaten binnen het netwerk van een organisatie betrouwbaar zijn. Het concept draait om het idee dat geen enkele gebruiker te vertrouwen is, waardoor verificatie voor elke gebruiker en elk apparaat vereist is om toegang te krijgen tot netwerken.

Het implementeren van Zero Trust biedt tal van voordelen, waaronder verbeterde zichtbaarheid en beveiliging van de organisatie. Het stelt IT-teams in staat de controle over netwerkactiviteiten te behouden en tegelijkertijd hybride werkmethoden en gedistribueerde arbeidskrachten mogelijk te maken. Door zero trust te omarmen, verwerven organisaties een concurrentievoordeel bij het aannemen van personeel door flexibele werkopties aan te bieden en tegelijkertijd de veiligheid en bescherming te garanderen.

Zichtbaarheid binnen de hele onderneming is een cruciaal aspect van de zero trust-implementatie. Dankzij dit niveau van zichtbaarheid kunnen organisaties weloverwogen beslissingen nemen over de omgang met werknemers op basis van hun locatie en essentiële inzichten verkrijgen over risicotolerantie. Externe werknemers kunnen bijvoorbeeld hun taken veilig uitvoeren, terwijl inzichten uit werktrends kunnen leiden tot verbeteringen in kantoorvoorzieningen, werkmethoden en zelfs energie-efficiëntie.

De kansen die zero trust biedt, reiken verder dan technologische verschuivingen. Door gebruik te maken van de gedetailleerde inzichten die Zero Trust biedt, kunnen organisaties hun bedrijfsactiviteiten heroverwegen en strategische beslissingen nemen over kantoorruimtes, personeelsverdeling en productiviteit. Het stelt bedrijven in staat hun activiteiten opnieuw vorm te geven en nieuwe manieren te vinden om met klanten om te gaan.

Vooruitkijkend is de opkomst van generatieve AI-tools veelbelovend voor de zero trust-ruimte. Deze tools kunnen de enorme hoeveelheden gegevens die door beveiligingsclouds gaan analyseren en waardevolle inzichten verkrijgen. Door gebruik te maken van generatieve AI kunnen organisaties de voordelen van zero trust verder vergroten en hun beveiliging en operationele efficiëntie naar nieuwe hoogten tillen.

Bronnen:

– Nathan Howe, VP Emerging Technologies bij Zscaler

– Zscaler Research: “Het potentieel van Zero Trust ontsluiten”

– Gartner Research: “Zero Trust Security – Anjali Agrawal, Neil MacDonald, 19 december 2020”

(Opmerking: de URL's voor de bronnen zijn weggelaten.)