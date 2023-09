YouTube implementeert wijzigingen in advertenties voor kijkers en makers

YouTube brengt wijzigingen aan in zijn advertentiebeleid die gevolgen hebben voor zowel kijkers als makers. Het videodeelplatform heeft aangekondigd dat het langere advertentiepauzes gaat testen die gegroepeerd zijn in plaats van verspreid over een video. Deze verandering is gebaseerd op feedback van kijkers, waarbij 79% van hen de voorkeur geeft aan advertenties die zijn gegroepeerd voor lange inhoud op tv-schermen. Bovendien biedt YouTube een beter zichtbare indicator van de duur van elke advertentiepauze.

Een andere verandering aan de creatieve kant betreft het “vereenvoudigen” van het proces voor makers van inhoud. Voorheen hadden videomakers meer controle over het type en de plaatsing van advertenties in hun video's. YouTube implementeert nu echter een aan/uit-schakelaar voor alle advertenties. Als deze optie is ingeschakeld, bepaalt YouTube wanneer en waar advertenties worden weergegeven. Als de schakelaar is uitgeschakeld, worden er geen advertenties weergegeven. De plaatsing van mid-video-advertenties valt nog steeds onder het oordeel van de maker.

Volgens YouTube zijn bij meer dan 90% van de video's op het platform al alle soorten advertenties ingeschakeld, dus de impact op videomakers zou minimaal moeten zijn. Het platform beweert dat deze wijzigingen worden aangebracht om de best practices binnen de makersgemeenschap uit te breiden en de inkomsten voor makers te optimaliseren. Het uiteindelijke doel is om makers te helpen meer te verdienen en tegelijkertijd de advertentie-ervaring voor kijkers te vereenvoudigen.

Het is belangrijk op te merken dat deze wijzigingen zowel bestaande als nieuwe video's op het platform zullen beïnvloeden. Naast langere advertentiepauzes en vereenvoudigde advertentiecontroles voor makers, introduceert YouTube ook shoppable advertenties waarmee kijkers kunnen communiceren terwijl ze YouTube op hun televisie bekijken.

Over het geheel genomen zijn deze wijzigingen bedoeld om de advertentie-ervaring voor kijkers te verbeteren en meer controle en inkomstenoptimalisatie te bieden voor makers op het YouTube-platform.

