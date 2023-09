De privacyrisico's van AI en Big Tech

Technologiebedrijven gebruiken steeds vaker gebruikersgegevens om systemen voor kunstmatige intelligentie (AI) te trainen, waardoor er zorgen ontstaan ​​over privacy en controle. Google gebruikt bijvoorbeeld Gmail om zijn AI te trainen om zinnen af ​​te maken, terwijl Meta (eigenaar van Facebook) zonder toestemming een miljard Instagram-posts gebruikte om zijn AI te trainen. Microsoft gebruikt chatgesprekken om zijn AI-bot te verbeteren, en andere technologiebedrijven gebruiken data om hun AI-systemen verschillende vaardigheden te leren.

Hoewel het gebruik van data voor gerichte reclame gebruikelijk is, brengt het gebruik van data om geavanceerde AI-systemen te trainen nieuwe risico’s met zich mee. Generatieve AI is sterk afhankelijk van grote hoeveelheden gegevens, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de privacy van individuen. Technologiebedrijven erkennen het risico en waarschuwen gebruikers vaak voor het delen van persoonlijke of gevoelige informatie.

Bovendien zijn bij het trainen van AI menselijke beoordelaars betrokken die mogelijk toegang hebben tot persoonlijke gegevens die met AI-systemen worden gedeeld. Er zijn ook gevallen geweest waarin AI-systemen persoonlijke informatie lekten als reactie op bepaalde aanwijzingen. Hoewel bedrijven maatregelen hebben getroffen om lekken te voorkomen, blijft de effectiviteit en frequentie ervan onduidelijk.

Privacy is niet de enige zorg; er is ook de kwestie van de controle. Gebruikers hadden misschien niet verwacht dat gegevens die ze in het verleden deelden, jaren later zouden kunnen worden gebruikt voor doeleinden zoals kunstcreatie, automatisering of bewaking. Technologiebedrijven stellen vaak hun eigen regels op over welke gegevens mogen worden gebruikt, waardoor er een onevenwicht ontstaat tussen de privacy van gebruikers en de controle door het bedrijf.

Om deze privacyrisico’s aan te pakken zijn wettelijke kaders, sectorregelgeving en grotere transparantie nodig. Gebruikers moeten meer controle hebben en weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de manier waarop hun gegevens door AI-systemen worden gebruikt. De toekomst van privacy in het AI-tijdperk hangt af van het vinden van de juiste balans tussen innovatie en het beschermen van de rechten van individuen.

