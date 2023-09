By

De Jonge Computer- en Elektronicaclubs in Cuba spelen een belangrijke rol in de technologische ontwikkeling van het land en de levering van informatie- en communicatietechnologieën in afgelegen gebieden. Deze centra werden aanvankelijk opgericht onder leiding van Fidel Castro met als doel de digitale kloof te overbruggen en technologie zelfs naar de meest geïsoleerde delen van het land te brengen.

Premier Manuel Marrero erkent het belang van deze clubs in het proces van bankarisering, dat inhoudt dat de Cubaanse bevolking toegang krijgt tot bankdiensten. De Young Computer Clubs spelen een belangrijke rol in dit proces omdat ze technologische training en connectiviteit bieden aan kinderen, tieners en volwassenen.

Deze clubs, verspreid over het hele land, bieden een breed scala aan diensten. Ze bieden internetconnectiviteit via wifi, creëren ruimtes voor gaming, faciliteren de digitalisering van documenten en bieden verschillende technologische diensten aan. Bovendien bieden de clubs gespecialiseerde opleidingen voor kinderen met speciale vaardigheden, zodat zelfs de meest kwetsbare leden van de samenleving van deze middelen kunnen profiteren.

Naast hun directe diensten dragen de Young Computer and Electronics Clubs ook bij aan de strategische programma's van het land, zoals initiatieven op het gebied van e-overheid. Dit toont hun belangrijke rol aan bij het bevorderen van technologische geletterdheid en participatie in het digitale landschap.

Over het geheel genomen transformeren deze clubs levens door technologische middelen en training aan te bieden aan alle segmenten van de samenleving, vooral in afgelegen gebieden. Ze zijn van cruciaal belang bij het bevorderen van gelijke toegang tot informatie- en communicatietechnologieën, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van de technologische vooruitgang van Cuba.

