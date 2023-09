Xiaomi voert zijn spel op met meer Android-updates

By

Xiaomi heeft aangekondigd dat het het aantal Android-updates dat voor zijn smartphones wordt aangeboden gaat uitbreiden, te beginnen met de aankomende Xiaomi 13T-serie. Eerder werd het merk bekritiseerd vanwege de beperkte softwareondersteuning, waardoor oudere apparaten halverwege hun levensduur zonder updates achterbleven.

De Xiaomi 13T en Xiaomi 13T Pro, die op 26 september in Berlijn worden onthuld, zullen niet alleen beschikken over cameratechnologie van Leica, maar zullen ook 4 Android-updates en 5 beveiligingsupdates ontvangen. Deze stap is bedoeld om Xiaomi op één lijn te brengen met concurrenten als Samsung, die hun softwareondersteuning al hebben uitgebreid voor een breed scala aan apparaten.

Nu privacy en beveiliging steeds belangrijker worden voor consumenten, is het van cruciaal belang voor bedrijven om te investeren in hun softwareteams en ervoor te zorgen dat apparaten veilig blijven, zelfs nadat de nieuwe besturingssysteemcyclus is afgelopen. Het besluit van Xiaomi om meer updates aan te bieden weerspiegelt deze veranderende consumentenvraag en zou klanten kunnen aantrekken die prioriteit geven aan softwareondersteuning.

Apple wordt lange tijd beschouwd als de industriebenchmark voor softwareondersteuning, waarbij iPhone-gebruikers vijf jaar lang updates ontvangen. Hoewel Android-apparaten traditioneel achterop zijn geraakt, is het bemoedigend om te zien dat steeds meer merken een vergelijkbare aanpak hanteren en aandringen op frequentere updates.

Naast Xiaomi gaan er ook geruchten dat Google zijn softwareondersteuning uitbreidt voor alle Pixel-telefoons die worden aangedreven door de interne Tensor, te beginnen met de aankomende Pixel 8-serie. Dit duidt op een bredere verschuiving in de branche naar het geven van prioriteit aan software-updates en het garanderen van een langere levensduur voor smartphones.

Bronnen:

– Nieuws18 Tech