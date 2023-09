Xiaomi 13T-serie: eersteklas softwareondersteuning en gelekte weergaven

By

Xiaomi zal op 13 september de langverwachte 26T-serie in Europa lanceren. Deze apparaten zullen de eerste in de Xiaomi-familie zijn die ongelooflijke software-ondersteuning ontvangen, waaronder 4 OS-updates en 5 jaar aan beveiligingspatches. De 13T-serie zal uit twee modellen bestaan: de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro, die ook officieel is bevestigd.

Officieus wordt verwacht dat beide telefoons zullen debuteren met MIUI 14 op basis van Android 13, de nieuwste publiekelijk beschikbare versie van de Xiaomi-skin. Hoewel officiële specificaties niet zijn onthuld, suggereren lekken dat de 13T Pro vergelijkbaar zal zijn met de Redmi K60 Ultra, met een Dimensity 9200+ chipset en een batterij van 5,000 mAh met snel opladen van 120 W. Aan de andere kant wordt de reguliere 13T geleverd met de Dimensity 8200-Ultra en een batterij van 5,000 mAh met langzamer opladen van 67 W.

Het gerucht gaat dat beide apparaten verschillende functies delen, waaronder een 6.67-inch 144Hz AMOLED-scherm met een resolutie van 1,220 x 2,712 pixels. Er wordt verwacht dat het scherm een ​​indrukwekkende piekhelderheid van 2,600 nits zal bieden. Bovendien zullen de telefoons worden geleverd met een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid, evenals Gorilla Glass 5-bescherming voor hun beeldschermen.

Een opvallend verschil tussen de 13T Pro en de K60 Ultra zijn de cameraspecificaties. Het gerucht gaat dat de 13T-serie een 50 MP hoofdcamera met een IMX707-sensor, een 50 MP telefotocamera met een 50 mm-lens, een 12 MP ultragroothoekcamera met een 15 mm-lens en een 20 MP selfie-camera zal hebben. Interessant is dat deze camera’s het merk Leica zullen dragen en dat de camera-app de gebruikelijke Leica-functies zal bevatten.

Volgens lekken zal de Xiaomi 13T met 8 GB RAM en 256 GB opslag € 700 kosten, terwijl de duurdere Xiaomi 13T Pro, uitgerust met 12 GB RAM en 512 GB opslag, € 900 zal kosten.

Over het geheel genomen ontwikkelt de Xiaomi 13T-serie zich tot een veelbelovende reeks met indrukwekkende softwareondersteuning en krachtige functies. Fans en technologieliefhebbers kijken reikhalzend uit naar de officiële lancering om deze apparaten in handen te krijgen.

