Microsoft werkt samen met Barclays om Xbox Mastercard te lanceren

Microsoft heeft zijn samenwerking met Barclays aangekondigd om de “Xbox Mastercard” te introduceren, een nieuwe creditcard die speciaal is ontworpen voor Xbox-gebruikers. Hoewel het op 21 september exclusief beschikbaar zal zijn voor Xbox Insiders, zal het in 2024 toegankelijk zijn voor alle gebruikers in de Verenigde Staten.

De Xbox Mastercard biedt gebruikers de mogelijkheid om punten te verdienen voor Xbox-games en add-ons op basis van hun aankopen. Verschillende categorieën bieden versnelde verdienpercentages, zoals 5x kaartpunten voor in aanmerking komende producten in de Microsoft Store, 3x kaartpunten voor in aanmerking komende streamingdiensten zoals Netflix en Disney+, en 3x kaartpunten voor in aanmerking komende bezorgdiensten voor restaurants zoals Grubhub en DoorDash. Voor alle andere dagelijkse aankopen verdienen klanten 1x kaartpunten.

Bovendien profiteren kaarthouders van verschillende voordelen, waaronder 5,000 kaartpunten (equivalent aan een waarde van $ 50) na hun eerste aankoop. Nieuwe leden ontvangen onder meer drie maanden Xbox Game Pass Ultimate.

Geïnteresseerde personen moeten eerst deel uitmaken van het Xbox Insider-programma om toegang te krijgen tot de Xbox Mastercard. De beschikbaarheid van de kaart zal gedurende de rest van 2023 in fasen aan Insider-leden worden bekendgemaakt. Vanaf 21 september kunnen gebruikers de kaart aanvragen.

Het Xbox-team verklaarde: “We weten dat spelers geïnteresseerd zijn in meer waarde uit Xbox, en we hebben feedback van de community gehoord dat ze meer manieren willen om waarde uit hun aankopen te halen… De Xbox Mastercard zal exclusief beschikbaar zijn voor Xbox Insiders in de 50 Verenigde Staten begint op 21 september, met beschikbaarheid voor alle Xbox-spelers in de 50 Verenigde Staten in 2024.”

Ben je van plan een Xbox Mastercard aan te schaffen? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Bronnen:

– Xbox Wire, Microsoft werkt samen met Barclays om de Xbox Mastercard te introduceren