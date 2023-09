Xbox introduceert Xbox Mastercard om gamers te belonen

Xbox heeft zijn nieuwste aanbod voor gamers onthuld: de officiële Xbox Mastercard. Met de creditcard, uitgegeven door Barclays, kunnen gebruikers punten verdienen met dagelijkse aankopen die kunnen worden ingewisseld voor games of add-ons in de Xbox Store. De kaart biedt ook de mogelijkheid om deze te personaliseren door de gamertag van de gebruiker te graveren in een van de vijf verschillende ontwerpen met het Xbox-logo. Er zijn echter enkele beperkingen aan het verkrijgen van de kaart. Aanvragers moeten Xbox Insiders zijn en woonachtig zijn in de continentale Verenigde Staten, Alaska of Hawaï.

Net als bij andere op beloningen gebaseerde creditcards verdienen gebruikers punten voor elke $ 1 die ze uitgeven aan de gamercreditcard. Ze kunnen nog meer punten verdienen als ze op specifieke plaatsen aankopen doen. Dit omvat het verdienen van 5x punten voor in aanmerking komende producten in de Xbox- en Microsoft-winkels, en 3x punten voor in aanmerking komende streamingdiensten zoals Disney Plus en Netflix. De kaart biedt ook 3x zoveel punten voor in aanmerking komende bezorgdiensten voor restaurants, zoals Grubhub en Doordash.

Details over andere in aanmerking komende winkelpuien zijn nog onduidelijk. Het is bijvoorbeeld onzeker of het kopen van in-game items via het Xbox-account, zoals Overwatch-munten, in aanmerking komt voor het verdienen van 5x punten. Xbox Mastercard-leden ontvangen een bonus van $ 50 in de vorm van punten na hun eerste aankoop en kunnen genieten van drie maanden gratis Xbox Game Pass Ultimate, met de optie om deze cadeau te doen aan een vriend als hij al Game Pass-lid is.

Om de Xbox Mastercard aan te vragen, moeten gebruikers Xbox Insiders worden. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de Xbox Insider Hub te downloaden vanuit de Microsoft Store op pc of door op de Xbox-console naar "Xbox Insider Bundle" te zoeken en de hub te installeren. De aanvraagperiode voor Xbox Insiders begint op 21 september, terwijl de rest van de Verenigde Staten tot 2024 zal moeten wachten om de creditcard aan te vragen.

Bronnen:

1. Xbox Nieuwsblog

2. De berm