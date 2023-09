Microsoft gaat Xbox Digital Broadcast hosten op Tokyo Game Show 2023

By

Microsoft heeft aangekondigd dat het de Xbox Digital Broadcast zal hosten tijdens de komende Tokyo Game Show 2023. De uitzending zal plaatsvinden op 21 september om 2:00 uur PT / 5:00 uur ET / 18:00 JST.

Tijdens de uitzending zal Microsoft voortgangsupdates geven over games van Xbox Game Studios en Bethesda Softworks. Daarnaast zullen ze een creatief diverse verzameling games presenteren die zijn gemaakt door ontwikkelaars die voornamelijk in Japan en Azië gevestigd zijn. Tijdens het evenement worden ook aankondigingen gedaan van nieuwe games die naar Xbox Game Pass komen.

De Xbox Digital Broadcast zal toegankelijk zijn via verschillende platforms. Kijkers kunnen de uitzending bekijken op het officiële Tokyo Game Show YouTube-kanaal en op bepaalde sociale Xbox-kanalen. De uitzending zal beschikbaar zijn in meerdere talen, waaronder Engels, Japans, Koreaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Maleis, Thais, Vietnamees, Indonesisch, Frans, Duits en Castiliaans Spaans.

Dit evenement biedt gamers en fans van Xbox een geweldige kans om de nieuwste updates en aankondigingen over aankomende games te ontvangen. Het benadrukt ook de toewijding van Microsoft aan de Japanse en Aziatische gamingmarkten en toont het talent en de creativiteit van de regio.

De Tokyo Game Show is een jaarlijkse gaming-expo in Japan, met de nieuwste ontwikkelingen in de gaming-industrie. Het dient als een platform voor game-ontwikkelaars, hardwarebedrijven en gameliefhebbers om samen te komen en de wereld van gaming te vieren.

