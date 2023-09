Ongelabelde advertenties op X geven aanleiding tot zorgen over transparantie en naleving van de FTC-richtlijnen

Gebruikers van het populaire sociale netwerkplatform X (voorheen bekend als Twitter) hebben hun zorgen geuit over de weergave van ongelabelde advertenties in hun feeds. Deze advertenties, die als organische berichten aan gebruikers worden getoond, hebben geleid tot een debat over transparantie en naleving van de richtlijnen van de Federal Trade Commission (FTC).

Het is momenteel onduidelijk of X, eigendom van Elon Musk, opzettelijk de advertentielabels heeft verwijderd of dat het om een ​​tijdelijk probleem gaat. Gebruikers hebben gemeld dat ze deze ongelabelde advertenties hebben gezien in zowel de algoritmisch aanbevolen ‘Voor jou’-feed als het tabblad ‘Volgen’, waarop alleen inhoud wordt weergegeven van accounts die een gebruiker volgt. Dit gebrek aan openbaarmaking heeft geleid tot kritiek van gebruikers en experts uit de industrie.

Sarah Kay Wiley, directeur beleid en partnerschappen bij de adtech-waakhond Check My Ads, benadrukte het probleem en verklaarde dat het gebrek aan etikettering consumenten misleidt en in strijd is met de FTC-richtlijnen inzake misleidende advertenties. De FTC heeft eerder benadrukt hoe belangrijk het is om betaalde advertenties duidelijk te markeren om misleiding van consumenten te voorkomen.

Om te bepalen of een bericht een advertentie is, kunnen X-gebruikers klikken of tikken op het pictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het bericht. Als het bericht een advertentie is, zijn er aanvullende opties zoals 'Niet geïnteresseerd in deze advertentie', 'Advertentie melden' en 'Waarom deze advertentie?' zal beschikbaar zijn. Gebruikers hebben gemerkt dat deze menu-opties alleen aanwezig zijn bij advertenties zonder labels, wat bevestigt dat het gebrek aan openbaarmaking bij X-advertenties opzettelijk is.

Bovendien heeft X onlangs de mededelingen over advertenties gewijzigd en geëxperimenteerd met nieuwe labels. Terwijl het traditionele label ‘Gesponsord’ linksonder in een tweet werd weergegeven, schakelde het platform over naar een kleiner label ‘Advertentie’ in de rechterbovenhoek. Sommige advertenties hebben echter nog steeds het label 'Gesponsord'. Gebruikers moeten zoeken naar een label bovenaan of onderaan een bericht om te bepalen of het een advertentie is.

Het is belangrijk op te merken dat deze ongelabelde advertenties geen advertenties van derden zijn, maar rechtstreeks via het advertentieplatform van X worden weergegeven. Het bedrijf wordt betaald door adverteerders om deze advertenties op het sociale netwerk weer te geven. X biedt echter geen openbaar label of openbaarmaking om consumenten te informeren dat de berichten advertenties zijn.

Het verschijnen van deze ongelabelde advertenties geeft aanleiding tot bezorgdheid over de transparantie van het platform en de naleving van de FTC-richtlijnen. Adverteerders en merken die X als advertentieplatform gebruiken, kunnen te maken krijgen met mogelijke aansprakelijkheid vanwege het ontbreken van labels op hun advertenties. Het monitoren van reclamepraktijken op sociale media wordt essentieel om consumenten te beschermen en transparantie in de sector te garanderen.

