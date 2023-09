Twitter-advertenties blijken ongelabeld te zijn in de volgende feeds van gebruikers

Twitter, nu bekend als X, is betrapt op het weergeven van ongelabelde advertenties in de volgersfeeds van gebruikers, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over misleidende advertentiepraktijken. Bij het scrollen door de volgende feed in de Chrome-webbrowser ontdekte TechCrunch verschillende niet-gelabelde advertenties vermengd met reguliere berichten van gevolgde accounts en correct gelabelde advertenties. Dit maakt het voor gebruikers moeilijk om onderscheid te maken tussen gewone berichten en advertenties. Het is onduidelijk of dit probleem een ​​storing is of een opzettelijke verandering die bedoeld is om consumenten te misleiden.

In de tests uitgevoerd door TechCrunch werden meerdere ongelabelde advertenties aangetroffen van accounts die niet werden gevolgd. De enige indicatie dat dit advertenties waren, was door op het menu met drie stippen rechtsboven in het bericht te klikken. Het menu bood betrokkenheidsopties met betrekking tot de advertentie en stelde gebruikers in staat acties uit te voeren, zoals het dempen of blokkeren van het account. Sommige van de ontdekte ongelabelde advertenties hadden betrekking op NFL-teams, wat erop wijst dat dit een breed scala aan inhoud kan beïnvloeden.

Het probleem met niet-gelabelde advertenties volgt op een update X die in juli werd doorgevoerd in het advertentielabelformaat, waarbij het meer prominente label 'Gesponsord' onder aan advertenties werd vervangen door een kleiner label 'Advertentie' rechtsboven in het bericht. Critici voerden aan dat deze nieuwe plaatsing advertenties minder opvallend maakte. Maar zelfs met het nieuwe labelformaat werden advertenties technisch gezien nog steeds als zodanig gelabeld.

Het ontbreken van advertentielabels op deze advertenties geeft aanleiding tot bezorgdheid over misleidende reclamepraktijken en heeft geleid tot oproepen tot een onderzoek door regelgevende instanties, zoals de Federal Trade Commission (FTC). Sommige experts zijn van mening dat X verplicht zou moeten worden om alle gegevens die via deze advertenties zijn verzameld openbaar te maken, en dat hij boetes en sancties moet riskeren. De kwestie roept ook vragen op over het door advertenties ondersteunde model van X en of het effectief een 'merkveilige' site voor adverteerders kan onderhouden.

De ongelabelde advertenties lijken een voortdurend probleem te zijn, aangezien er al eerder klachten over zijn gemeld. De situatie kan aanleiding geven tot onderzoeken van toezichthouders buiten de VS, waardoor de reputatie van X verder wordt geschaad. Deze kwestie heeft ook een negatief effect op de nieuwe CEO van X, Linda Yaccarino, die in juni bij het bedrijf kwam werken met als doel adverteerders gerust te stellen en de omzet te verbeteren. X beschikt echter niet langer over een communicatieafdeling die persvragen afhandelt.

Als antwoord op vragen heeft X een geautomatiseerd e-mailantwoord gegeven waarin stond dat ze het druk hadden en dat ze later nog eens moesten terugkomen.