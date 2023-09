WTWH Media neemt HME Business and Mobility Management-publicaties over

WTWH Media, LLC heeft onlangs twee digitale publicaties, HME Business en Mobility Management, overgenomen van 1105 Media, Inc. De financiële voorwaarden van de overname zijn niet bekendgemaakt.

HME Business en Mobility Management zijn media-eigendommen die zich richten op de sector van medische thuisapparatuur en mobiliteitsprofessionals, waaronder revalidatieleveranciers en artsen. WTWH Media, een portefeuillebedrijf van Mountaingate Capital, heeft door deze overname zijn aanwezigheid in de gezondheidszorgsector uitgebreid. Het bedrijf had eerder dit jaar Aging Media Network overgenomen.

De toevoeging van HME Business and Mobility Management aan de WTWH Healthcare and Life Sciences-portfolio zal nieuwe bronnen voor adverteerders opleveren en het aanbod van het bedrijf in deze aangrenzende gebieden uitbreiden. De publicaties, met meer dan 20 jaar geschiedenis, bieden diepgaand nieuws, analyses, producttrends en hoofdverhalen vanuit een productperspectief.

Laurie Watanabe, jarenlang redacteur van Mobility Management, zal toezicht blijven houden op beide publicaties en zich aansluiten bij het WTWH Healthcare and Life Sciences-team.

Dit is de derde overname van WTWH Media in 2023. Eerder had het bedrijf Aging Media Network overgenomen, het moederbedrijf van Hospice News, en het tijdschrift PMQ Pizza. Deze overname versterkt het aanbod van WTWH in de gezondheidszorg en de life sciences-sector en bevordert industriële verbindingen, thought leadership en samenwerking in de gezondheidszorgsector.

Over het geheel genomen vergroot de overname van HME Business and Mobility Management door WTWH Media hun aanwezigheid op het gebied van medische thuisapparatuur en mobiliteit, wat nieuwe kansen biedt voor adverteerders en hun middelen in de gezondheidszorgsector uitbreidt.

Bronnen:

– WTWH Media, LLC

– 1105 Media, Inc.