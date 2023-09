World of Warcraft onthult Guardians of the Dream-patch

World of Warcraft heeft de langverwachte aankomende patch aangekondigd, Guardians of the Dream, die spannende nieuwe content voor spelers zal introduceren. Deze grote patch bevat een nieuwe zone, een uitdagende raid en een nieuwe pool van Mythic+ Dungeons.

Het hoogtepunt van Guardians of the Dream is de nieuwe zone, die spelers diep in het mystieke rijk brengt dat bekend staat als de Emerald Dream. Deze spirituele dimensie maakt al lang deel uit van de Warcraft-geschiedenis, en spelers zullen felle primalistische krachten tegenkomen onder leiding van de formidabele Fyrakk, de belichaming van vuur. Als je je in dit nooit eerder geziene rijk waagt, worden de vaardigheden en moed van avonturiers op de proef gesteld.

De patch introduceert ook de Amirdrassil-aanval, een spannende ontmoeting met de Druids of the Flame. Deze raid biedt een unieke ervaring omdat spelers de kans krijgen om op draken te rijden terwijl ze de vliegende vlamdruïden achtervolgen die grote schade aanrichten in de Emerald Dream. De ontwikkelaars zijn echter voorzichtig met de werking en zijn van plan de ontmoeting uitgebreid te testen voordat deze in de live game wordt vrijgegeven.

Bovendien bevat de patch een bijgewerkte Mythic+ Dungeon-pool voor seizoen 3. Spelers kunnen kerkers met Emerald Dream-thema verwachten van eerdere uitbreidingen, zoals Darkheart Thicket en The Everbloom. Bovendien is de Dawn of the Infinites megadungeon opgedeeld in twee vleugels, waardoor spelers meer uitdagende content krijgen.

Voor gewone spelers zijn er tal van buitenactiviteiten om van te genieten. De patch introduceert een cyclus van drie openbare evenementen: de Superbloom, geïnspireerd op de kaarten van Overwatch, een landbouwevenement waar spelers valuta en beloningen kunnen verzamelen, en de Emerald Bounty, waar spelers zaden planten en ze zien uitgroeien tot bomen, wat unieke beloningen oplevert.

Spelers kunnen de nieuwe patch later deze week uitproberen op de PTR (public test realm). Met zijn opwindende nieuwe inhoud belooft Guardians of the Dream World of Warcraft-spelers een spannende en meeslepende ervaring in de Emerald Dream te bieden.

Bronnen:

– Officieel World of Warcraft Twitter-account: @Warcraft