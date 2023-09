De transformatieve impact van digitale publieke infrastructuren in India

De Indiase digitale publieke infrastructuur (DPI's) heeft internationale lof gekregen van de Wereldbank vanwege hun transformerende impact in de afgelopen tien jaar. Het Wereldbankdocument, opgesteld als onderdeel van het G20 Global Partnership for Financial Inclusion, erkende de inspanningen van de door Narendra Modi geleide regering bij het implementeren van DPI’s en benadrukte de cruciale rol van overheidsbeleid en regelgeving bij het vormgeven van dit landschap.

Een van de opmerkelijke prestaties die in het rapport worden benadrukt, is de snelle vooruitgang van India op het gebied van financiële inclusie. De Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, die bestaat uit de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar en mobiele nummers, speelde een cruciale rol bij het verhogen van de financiële inclusiviteit. In slechts zes jaar tijd is India erin geslaagd zijn financiële inclusiepercentage te verhogen van 25% in 2008 naar ruim 80% van de volwassenen. Deze aanzienlijke sprong verkortte het traject naar financiële inclusie met maar liefst 47 jaar, wat voornamelijk werd toegeschreven aan de invloed van DPI’s.

Hoewel DPI’s een cruciale rol speelden bij het bereiken van deze prestatie, erkent het rapport ook het belang van andere ecosysteemvariabelen en -beleid. Deze omvatten interventies om een ​​meer faciliterend wet- en regelgevingskader te creëren, nationaal beleid om het accounteigendom uit te breiden, en het gebruik van Aadhaar voor identiteitsverificatie.

De Indiase DPI's hebben niet alleen de publieke sector getransformeerd, maar ook de efficiëntie van particuliere organisaties vergroot. Niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC's) rapporteerden positieve effecten, zoals een 8% hogere conversieratio bij MKB-leningen, een 65% verlaging van de afschrijvingskosten en een 66% daling van de kosten voor het opsporen van fraude.

Het succesverhaal van India's Unified Payments Interface (UPI) werd ook benadrukt in het rapport. Alleen al in mei 2023 waren er meer dan 9.41 miljard UPI-transacties met een waarde van ongeveer ₹ 14.89 biljoen. Voor het fiscale jaar 2022-23 bedroeg de totale waarde van de UPI-transacties bijna 50% van het nominale bbp van India. De UPI-PayNow-koppeling tussen India en Singapore, operationeel in februari 2023, heeft snellere, goedkopere en transparantere grensoverschrijdende betalingen mogelijk gemaakt, in lijn met de financiële inclusieprioriteiten van de G20.

Concluderend kunnen we stellen dat de Indiase DPI's een cruciale rol hebben gespeeld bij het versnellen van de financiële inclusie en het transformeren van zowel de publieke als de private sector. De digitaliseringsinspanningen, gecombineerd met ondersteunend beleid en regelgeving, hebben de vooruitgang van India voortgestuwd in een fractie van de tijd die het traditioneel zou hebben gekost. Het succes van initiatieven als de JAM Trinity en UPI demonstreren de kracht van digitale infrastructuur bij het stimuleren van economische groei en inclusiviteit.

