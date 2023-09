Microsoft werkt aan AI-aangedreven live wallpapers voor Windows 11

Het gerucht gaat dat Microsoft AI-aangedreven live wallpapers voor Windows 11 ontwikkelt, die de algehele gebruikerservaring zouden kunnen verbeteren. Deze live wallpapers zouden AI-technologie gebruiken om de dieptewaarneming aan te passen en een meer interactieve desktopomgeving te creëren. De achtergronden zouden ‘levendiger’ lijken als ze bewegen of verschuiven als reactie op cursorbewegingen of apparaatactiviteit.

Rapporten suggereren dat Microsoft in een komende update een “parallax-effect” zou kunnen introduceren, waardoor het lijkt alsof de achtergrond iets langzamer beweegt dan de inhoud erboven, wat diepte en immersie toevoegt. Er wordt verwacht dat deze AI-verbeterde achtergronden goed zullen werken met zowel apparaten met aanraakbediening zoals tablets als traditionele muisbewegingen.

Microsoft heeft flink geïnvesteerd in AI-technologieën, wat blijkt uit de integratie van Bing Chat in de Windows-zoekfunctie. De introductie van live wallpapers is een ander voorbeeld van de toewijding van Microsoft om AI in hun producten te integreren. Hoewel de functie mogelijk niet zo soepel werkt op oudere hardware, wordt verwacht dat deze een soepelere en boeiendere ervaring zal bieden op nieuwere laptops of desktop-pc's.

Dit nieuws valt samen met het aankomende evenement van Microsoft op 21 september, waar naar verwachting updates voor Surface-apparaten en Windows Copilot zullen worden aangekondigd. Het valt nog te bezien of deze AI-aangedreven live wallpaper-functie zal worden opgenomen in de komende producten of later zal worden toegevoegd via toekomstige updates.

Bronnen: Windows Nieuwste