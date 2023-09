Cumulatieve updates voor Windows 10 uitgebracht om beveiligingsproblemen op te lossen

By

Microsoft heeft onlangs twee cumulatieve updates gelanceerd, KB5030211 en KB5030214, voor verschillende versies van Windows 10, waaronder 22H2, 21H2 en 1809. Deze updates zijn essentieel voor het oplossen van bestaande problemen binnen het besturingssysteem en maken deel uit van de Patch Tuesday-release van september 2023.

Om ervoor te zorgen dat deze updates naadloos worden geïnstalleerd, heeft Microsoft ze beschikbaar gesteld voor automatische installatie. Gebruikers kunnen de updates echter ook handmatig installeren door naar het gedeelte Windows Update in Instellingen te gaan en 'Controleren op updates' te selecteren.

De KB5030211-update van september introduceert een aantal opvallende kenmerken. Ten eerste bevat het een nieuwe Windows Backup-app waarmee gebruikers hun apps en bestanden effectief kunnen beheren en de mogelijkheid bieden deze op een later tijdstip te herstellen. Bovendien verbetert deze update de locatiedetectiemogelijkheden van Windows 10, waardoor gebruikers nauwkeurigere weer-, nieuws- en verkeersinformatie krijgen.

Bovendien heeft Microsoft meldingsbadges geïntroduceerd voor Microsoft-accounts in het Start-menu, waardoor het gemakkelijker wordt om meldingen te zien en te beheren. Deze update verhelpt ook problemen die verband houden met veranderingen in de zomertijd in Israël en lost problemen met het zoekvak op.

Een belangrijke oplossing in deze cumulatieve updates heeft betrekking op de Group Policy Service. Voorheen wachtte de service 30 seconden voordat het netwerk beschikbaar was, wat vertragingen bij de beleidsverwerking veroorzaakte. Met de laatste update is dit probleem opgelost, waardoor een correcte beleidsverwerking zonder onnodige vertragingen wordt gegarandeerd.

Bovendien is er een oplossing voor synchronisatieproblemen met instellingen. Voorheen werden de instellingen niet correct gesynchroniseerd, zelfs als de schakelaar was ingeschakeld voor het synchroniseren van instellingen op de Windows-back-uppagina in de app Instellingen. De nieuwste update verhelpt dit probleem en verbetert de algehele gebruikerservaring.

Samenvattend brengen de onlangs uitgebrachte cumulatieve updates voor Windows 10, KB5030211 en KB5030214, verschillende nieuwe functies en belangrijke oplossingen voor het besturingssysteem. Deze updates pakken beveiligingsproblemen aan en verbeteren de algehele prestaties van Windows 10. Het wordt aanbevolen dat gebruikers deze updates installeren om ervoor te zorgen dat hun systemen veilig en geoptimaliseerd blijven.

