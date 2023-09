Een avond bij Rossi's: een voorproefje van Italië in Seasons Restaurant

Het luxueuze Seasons-restaurant in het InterContinental hotel in Ballsbridge, Dublin 4 biedt deze maand een onderscheidende Italiaanse eetervaring. Executive chef-kok Alberto Rossi, afkomstig uit Italië, brengt zijn expertise en liefde voor de Italiaanse keuken naar het menu. Leden van The Irish Times Food & Drink Club hebben de exclusieve mogelijkheid om op 21 september om 6 uur een evenement bij te wonen genaamd “An Evening at Rossi's”.

Het evenement biedt een vijfgangenproeverijmenu geïnspireerd op regionale Italiaanse gerechten. Gasten zullen genieten van een selectie antipasti geserveerd in familiestijl, gevolgd door primi, hoofdgerecht en dessert, met keuzemogelijkheden bij elke gang. Naast het voortreffelijke eten worden er een welkomstdrankje, wijnarrangementen en een dessertcocktail geserveerd. Chef-kok Rossi zelf zal elk gerecht presenteren en de geschiedenis en context ervan bespreken.

Het evenement zal zeker populair zijn, dus het aantal tickets is beperkt. Geïnteresseerden kunnen hun plaats reserveren door op de meegeleverde link te klikken. Dit belooft een onvergetelijke avond te worden vol authentieke Italiaanse gerechten, nog specialer gemaakt door de persoonlijke benadering van chef-kok Rossi.

Prijzen winnen voor leden van de eet- en drinkclub

Abonnees van The Irish Times Food & Drink Club maken deze maand kans op twee ongelooflijke prijzen in Co Wicklow. De eerste prijs omvat een 10-gangen proeverijmenu voor twee in restaurant The Strawberry Tree in BrookLodge & Macreddin Village in Aughrim, gevolgd door een overnachting. De tweede prijs bestaat uit een overnachting voor twee personen in The Sally Gap Bar & Brasserie in het vijfsterren Powerscourt Hotel Resort & Spa, compleet met een driegangendiner en ontbijt. Geïnteresseerde personen kunnen aan de wedstrijden deelnemen door op de aangeboden links te klikken.

Felicitaties aan Edel Troy, winnaar van een overnachting voor twee in The Eccles Hotel & Spa in Glengarriff, Co Cork, en aan Gerry Murphy, winnaar van een diner voor vier in het Neighborhood restaurant in Naas, Co Kildare. Deze gelukkige winnaars zullen ongetwijfeld genieten van unieke en heerlijke dinerervaringen in deze gerenommeerde etablissementen.

Meer nieuws over eten en drinken

In het Irish Times Magazine van dit weekend deelt chef-kok en restaurateur Sunil Ghai recepten uit zijn nieuwe kookboek Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Het tijdschrift bevat ook een artikel van Corinna Hardgrave, die denkt dat ze een nieuwe Michelin-ster heeft ontdekt in de stad Kilkenny. John Wilson gaat op zoek naar Bordeaux-wijnen met een beperkt budget. Daarnaast geven Grainne O'Keefe en Lilly Higgins in het tijdschrift recepten voor hartige herfstgerechten.

