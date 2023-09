Upgrade uw voertuig met de AUTO-VOX CS-2 draadloze achteruitrijcamerakit

Als u een betrouwbare en eenvoudig te installeren achteruitrijcamera voor uw voertuig nodig heeft, hoeft u niet verder te zoeken dan de AUTO-VOX CS-2. Dit draadloze achteruitrijcamerasysteem is ontworpen om een ​​live videofeed van een achteruitrijcamera rechtstreeks naar een monitor in het dashboard te sturen, waardoor u uw voertuig gemakkelijker in krappe ruimtes kunt manoeuvreren en ongelukken kunt voorkomen.

De AUTO-VOX CS-2 beschikt over verschillende belangrijke kenmerken die hem onderscheiden van andere opties op de markt. Ten eerste biedt het een draadloos transmissiebereik tot 33 meter, waardoor een stabiele en ononderbroken videofeed wordt gegarandeerd. De camera zelf is IP68 water- en stofdicht, waardoor hij geschikt is voor gebruik in diverse weersomstandigheden. Bovendien maakt de 4.3″ LCD-monitor gebruik van digitale signaaltechnologie, waardoor een heldere en consistente beeldoverdracht wordt gegarandeerd.

Een van de opvallende kenmerken van de CS-2 zijn de instelbare parkeerrichtlijnen, die direct op de monitor worden weergegeven. Deze richtlijnen helpen u bij het nauwkeurig inschatten van de afstand en positionering tijdens het parkeren, waardoor het risico op botsingen wordt verminderd. Bovendien biedt de camera een brede kijkhoek van 110°, zodat u een uitgebreid zicht heeft op wat zich achter uw voertuig bevindt. Zelfs bij weinig licht blinkt de CS-2 uit dankzij zijn nachtzicht.

Het installeren van de AUTO-VOX CS-2 is een fluitje van een cent, zonder dat er bedrading nodig is tussen de camera en de monitor. Monteer de camera eenvoudig op uw achterste kentekenplaat of op een andere geschikte locatie en bevestig de monitor aan uw dashboard of voorruit met behulp van de meegeleverde zuignappen. Of u nu in een sedan, SUV, vrachtwagen of camper rijdt, de CS-2 is een veelzijdige en handige optie om uw voertuig te upgraden met een achteruitrijcamera.

Om mee te doen aan de winactie en kans te maken op een AUTO-VOX CS-2, hoeft u alleen maar deel te nemen via de onderstaande RafflePress-widget. Houd er rekening mee dat deze weggeefactie exclusief is voor inwoners van Groot-Brittannië. Succes!

Definities:

– Achteruitrijcamera: een camera die op een voertuig is geïnstalleerd en die een duidelijk zicht biedt op de ruimte achter het voertuig, zodat de bestuurder wordt geholpen bij het achteruitrijden of parkeren.

– IP68: een internationale norm die het beschermingsniveau tegen het binnendringen van stof en water aangeeft.

Bron: Mighty Gadget (geen URL)