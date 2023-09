Wi-Fi 7: de volgende generatie draadloze technologie

Met de steeds evoluerende wereld van technologie staat de volgende vooruitgang op het gebied van draadloze connectiviteit voor de deur. Introductie van Wi-Fi 7, ook bekend als IEEE 802.11be, de nieuwe standaard die de grenzen van snelheid, efficiëntie en verbindingsbetrouwbaarheid opnieuw zal definiëren.

Wi-Fi 7 is niet zomaar een volgende stap in draadloze technologie; het belooft drastische verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers. Er wordt verwacht dat het snelheden tot 46,120 Mbps zal bieden, wat ruim vier keer sneller is dan Wi-Fi 6 en 6E. Deze aanzienlijke snelheidsboost maakt videostreaming van hoge kwaliteit, naadloos cloudgamen en robuuste ondersteuning voor augmented- en virtual reality-toepassingen mogelijk.

Naast snelheid is Wi-Fi 7 ontworpen met geavanceerde functies om latentie tegen te gaan, de capaciteit te vergroten en de stabiliteit en efficiëntie te verbeteren. Het ondersteunt bredere kanalen, met kanalen tot 320 MHz breed, waardoor meer bandbreedte wordt geboden voor snellere gegevensoverdracht. Het introduceert ook een nieuwe coderingsmethode genaamd 4K-QAM, waarmee 12 bits aan gegevens kunnen worden gecodeerd per symbool dat via de radioverbinding wordt verzonden, vergeleken met 10 bits in Wi-Fi 6. Deze verbetering alleen al draagt ​​bij aan een snelheidsverbetering van 1.2x .

Een van de belangrijke verbeteringen in Wi-Fi 7 is de introductie van Multi-Link Operation (MLO), waarmee apparaten meerdere kanalen tegelijk kunnen gebruiken, zelfs over meerdere frequentiebanden. Dit betekent betere snelheden, lagere latentie en verbeterde betrouwbaarheid vergeleken met oudere Wi-Fi-standaarden waarbij handmatig één voor één tussen banden moest worden geschakeld.

Wi-Fi 7 pakt ook veel voorkomende problemen aan, zoals verkeersopstoppingen en interferentie, waardoor het vooral gunstig is voor grote locaties of bedrijven met een dichte opstelling van apparaten. Het is bedoeld om de latentieprestaties in het slechtste geval te verminderen, waardoor een soepelere ervaring wordt geboden voor veeleisende toepassingen zoals augmented en virtual reality.

Hoewel Wi-Fi 7 nog niet volledig is ingevoerd, zijn er al enkele apparaten op de markt die een kijkje bieden in de toekomst van draadloze technologie. Het debuut van een breed scala aan Wi-Fi 7-routers, telefoons en laptops wordt eind 2023 of begin 2024 verwacht. Degenen in landen die nog geen 6 GHz-netwerkapparaten hebben goedgekeurd, zullen echter mogelijk langer moeten wachten.

Bronnen: IEEE, Hackaday