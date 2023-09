Apple Stock staat voor technische uitdagingen te midden van marktturbulentie

Apple (AAPL) heeft een aanzienlijke daling van de aandelenkoers ervaren, met een verlies van meer dan 6% in de afgelopen twee dagen, wat de grootste opeenvolgende daling in tien maanden betekent. Dit heeft sinds maandag geresulteerd in een verlies van ongeveer $10 miljard aan marktkapitalisatie. De daling van de aandelenkoers valt samen met berichten van Chinese functionarissen die er bij de overheid op aandringen om te stoppen met het gebruik van Apple-telefoons. Het huidige probleem waarmee Apple wordt geconfronteerd, heeft echter geen betrekking op zijn producten of diensten, maar eerder op de aandelengrafiek.

Een maand geleden bereikten de Apple-aandelen een recordhoogte, die werd gevolgd door een scherpe neergang zoals nog nooit eerder was gezien. Historische trends duiden erop dat de zwakte van de Apple-aandelen minstens een maand kan aanhouden. Hoewel het aandeel in de tweede helft van augustus een rally kende, heeft de recente daling het grootste deel van deze winsten tenietgedaan, waardoor het aandeel in de buurt van het laagste niveau in meerdere maanden is gebleven.

Analisten hebben een negatieve kijk op Apple-aandelen geuit, vooral in de aanloop naar de lancering van de iPhone 15. Er is waargenomen dat Apple-aandelen doorgaans vóór dergelijke gebeurtenissen stijgen, maar daarna een uitverkoop ervaren. Uit historische gegevens over vier decennia blijkt dat september doorgaans een uitdagende maand is voor Apple-aandelen, en dat het aandeel in tien van de afgelopen twaalf jaar negatieve rendementen heeft opgeleverd na de lancering van de iPhone.

Ondanks de algemene dalende trend is het vermeldenswaard dat oktober historisch gezien een sterke maand is geweest voor Apple-aandelen. Dit jaar is echter van dat patroon afgeweken. Bovendien heeft het defensieve gedrag van Apple op de markt bijgedragen aan de zorgen bij beleggers. Hoewel het aandeel dit jaar een respectabele stijging van 35% heeft gekend, verbleekt het in vergelijking met de rendementen van andere technologiebedrijven zoals Nvidia (210%) en Meta Platforms (150%).

Apple wordt nu geconfronteerd met drie opeenvolgende kwartalen van afnemende omzetgroei op jaarbasis. Dit heeft analisten ertoe aangezet vergelijkingen te maken met IBM, een andere technologiegigant die een daling van de aandelenkoersen ervoer na een periode van vergelijkbare financiële prestaties. De belangrijkste conclusie is dat Apple zich moet concentreren op omzetgroei om de waarde van het aandeel als groeibedrijf te behouden.

Vooruitkijkend suggereert JPMorgan dat als de huidige trends zich voortzetten, investeerders Apple-aandelen zouden kunnen verkopen na de iPhone-gebeurtenis en hun investeringen zouden kunnen verleggen naar bedrijven als Meta, Microsoft en Nvidia, die door JPMorgan-analisten als topkeuzes worden beschouwd.

Bronnen: Yahoo Financiën