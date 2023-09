De Apple Watch Ultra: voor wie is hij echt bedoeld?

De Apple Watch Ultra is op de markt gebracht als smartwatch voor avonturiers, maar na een jaar gebruik is het nog steeds onduidelijk wie zijn echte publiek is. Hoewel de Ultra beschikt over functies als een titanium behuizing, waterbestendigheid en duikmogelijkheden, schiet hij tekort als concurrent van Garmin als het gaat om wandelveiligheid en technische gebruiksscenario's. In plaats daarvan zijn de fitnessfuncties meer geschikt voor parttime avonturiers en weekendstrijders.

Het lijkt er echter op dat degenen die aan deze beschrijving voldoen, niet geïnteresseerd zijn in de Ultra. Anekdotisch bewijs suggereert dat technisch onderlegde individuen die gefrustreerd zijn door het gebrek aan slimme functies op Garmin of andere multisporthorloges eerder geneigd zijn de Ultra te overwegen. Maar hoeveel van deze mensen zijn er werkelijk? In een plaatselijke club droeg de meerderheid van de leden Garmins of gewone Apple Watches, en desgevraagd zeiden ze dat ze geen behoefte hadden aan de Ultra.

Dus als we het idee verwerpen dat de Ultra voor avonturiers is, voor wie is hij dan bedoeld? Het kan een beroep doen op technische nerds die een batterijduur van meerdere dagen willen, maar zelfs dat lijkt twijfelachtig. Veel Apple Watch-gebruikers die klagen over de batterijduur zijn helemaal niet geïnteresseerd in draagbare apparaten. Sterker nog, ze geven de voorkeur aan de eenvoud van een fitnesstracker of zijn tevreden met hun Garmin of Fitbit.

Buiten fitness is het meest bepalende kenmerk van de Ultra de batterijduur. Zodra u echter een oplaadroutine ontwikkelt, wordt de noodzaak van een batterijlevensduur van meerdere dagen minder noodzakelijk. Uiteindelijk zal de Ultra wellicht aantrekkelijk zijn voor first adopters die de exclusieve fitness- en outdoorfuncties op prijs stellen. Nu watchOS 9 veel van deze functies naar de reguliere Apple Watch-modellen brengt, wordt het echter moeilijker om het premiumprijskaartje van de Ultra te rechtvaardigen.

Over het geheel genomen is de Ultra een geweldige smartwatch, maar hij heeft zijn echte publiek misschien nog niet gevonden. De functies zijn geschikt voor avontuurlijke mensen, maar het lijkt erop dat de meerderheid van de potentiële kopers deze functies niet nodig heeft of tevredener is met andere apparaten op de markt.

Bronnen:

– Victoria Song, The Verge