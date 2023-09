Apple kondigt herfstevenement aan: nieuwe iPhones en iOS 17-functies

Apple heeft een datum vastgesteld voor zijn herfstevenement, waar naar verwachting nieuwe iPhones en een nieuwe Apple Watch zullen worden onthuld. Daarnaast wordt ook iOS 17, de nieuwste versie van Apple's besturingssysteem, uitgebracht. iOS 17 bevindt zich al een paar maanden in de bèta-ontwikkeling en zal waarschijnlijk na het evenement van 12 september beschikbaar zijn voor openbare download.

Wat kunnen we verwachten van iOS 17? Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken:

1. De tekst-naar-spraakfunctie van Safari

iOS 17 introduceert een nieuwe functie ‘Luister naar pagina’ in Safari. Door op de kleine en hoofdletter A naast de adresbalk te tikken, krijgen gebruikers toegang tot een menu waarmee Siri's stem de hele webpagina kan lezen, inclusief informatie over eventuele foto's. Deze functie is handig als gebruikers hun handen vol hebben of geen leesbril hebben.

2. Vluchtinformatie via sms-berichten

Het delen van vluchtinformatie wordt eenvoudiger met iOS 17. Gebruikers kunnen eenvoudig de luchtvaartmaatschappij en het vluchtnummer naar iemand sms'en, die vervolgens het bericht ingedrukt kan houden om gedetailleerde vluchtinformatie te zien, zoals de route, de status (op tijd of vertraagd) en de bagage claimcarrousel voor aankomst. Deze functie is vooral handig voor degenen die worden opgehaald op de luchthaven.

3. Nieuwe FaceTime-functies

Er zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd aan FaceTime in iOS 17. Als een FaceTime-oproep onbeantwoord blijft, kunnen gebruikers een FaceTime-voicemail achterlaten. Bovendien kunnen gebruikers een realtime transcriptie zien van wat de beller zegt als ze ervoor kiezen het gesprek naar de voicemail te sturen. Hierdoor kunnen gebruikers beslissen of ze de oproep willen beantwoorden of in de voicemail willen achterlaten, zonder dat de beller dit weet.

4. Vereenvoudigde verwijdering van tweefactorauthenticatieteksten

iOS 17 maakt het eenvoudiger om tweefactorauthenticatieteksten te beheren. Deze codes, die een extra beveiligingslaag bieden bij het inloggen op diensten, kunnen nu automatisch worden verwijderd nadat ze zijn gebruikt. Door de optie 'Automatisch opschonen' in te schakelen in Instellingen> Wachtwoordopties, kunnen gebruikers hun Berichten-app deze codes laten verwijderen om hun inbox georganiseerd te houden.

5. De standby-modus verandert 'Niet storen' in een strakke wekker

iOS 17 introduceert een functie genaamd ‘Standby’. Wanneer gebruikers hun telefoon 's nachts opladen en deze opzij leggen, verandert de telefoon in een slanke en aanpasbare wekker naast het bed. Gebruikers kunnen herinneringen, aandelenkoersen, nieuwskoppen en batterij-informatie aan het display toevoegen om hun standby-moduservaring te personaliseren.

Houd er rekening mee dat iOS 17 niet compatibel zal zijn met alle iPhones. Met name de iPhone 8, 8 Plus en iPhone X zullen de update niet ontvangen.

Bronnen:

– WAKA Actie 8 Nieuws