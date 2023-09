Hoe het dieet van voetballers de afgelopen 50 jaar is geëvolueerd

Daniel Nisbet, high performance manager van de Football Association of Wales National Youth Teams, legt uit hoe de voeding van voetballers de afgelopen 50 jaar is veranderd. Voorheen werd er weinig nadruk gelegd op voeding, waarbij spelers vóór een wedstrijd een traditioneel Engels ontbijt kregen aangeboden. Sinds het midden van de jaren negentig is voeding echter een cruciaal aspect geworden van de voorbereiding van een speler op een wedstrijd.

Tegenwoordig hebben voetbalclubs voedingsdeskundigen in dienst die de maaltijden van de spelers op een zeer technische manier plannen. Deze maaltijden zijn afgestemd op de individuele behoeften van elke speler, afhankelijk van wat hij of zij wil bereiken. Laten we eens nader bekijken hoe de diëten van spelers door de jaren heen zijn veranderd.

Ontbijt

In het verleden aten voetballers vóór de wedstrijd een frituurpan of een kom met met suiker bedekte ontbijtgranen zoals Frosties om energie in hun lichaam te krijgen. Tegenwoordig hebben spelers omeletten met spinazie, champignons, tomaten en avocado als ontbijt. De nadruk ligt nu op het consumeren van voldoende eiwitten, waarbij eieren een belangrijke eiwitbron vormen voor spierherstel en herstel.

Lunch

Vroeger consumeerden voetballers veel rood vlees, zoals biefstuk, hamburgers of spaghetti bolognese. Tegenwoordig wordt spelers geadviseerd om twee porties kipfilets, twee porties zoete aardappelen en twee soorten groenten te hebben. Koolhydraten uit pasta en rijst zijn betere brandstofbronnen dan aardappelen, omdat ze meer koolhydraten bevatten. Op de dag voor een wedstrijd worden koolhydraten met een snelle afgifte, zoals pasta, aanbevolen.

Snacks

In het verleden aten spelers tijdens de rust een schijfje sinaasappel of aten ze jelly Beans voor snelle energie. Tegenwoordig zijn spelers zich bewuster van hun lichaamssamenstelling en kiezen ze voor eiwitherstelshakes of noten als tussendoortje. De dag voor een wedstrijd mogen ze een koolhydraatdrankje consumeren, zoals Gatorade of Lucozade.

Avondeten

Na een wedstrijd aten spelers fish and chips voor een portie eiwitten en energiegevende koolhydraten, maar dit was doordrenkt van ongezonde verzadigde vetten. Tegenwoordig hebben de spelers een zalmfilet met twee porties bruine rijst en twee groenten. Voor een wedstrijd eten ze witte pasta en rijst, omdat deze de brandstof van het lichaam zijn voor energie.

Alcohol

Alcohol drinken was ooit een onderdeel van de voetbalcultuur, waarbij spelers na een wedstrijd samen een pintje dronken. Het is nu echter bekend dat alcohol het herstel vertraagt ​​en de opname van voedingsstoffen belemmert. Tegenwoordig is drinken alleen gereserveerd voor speciale gelegenheden en onthouden spelers zich doordeweeks van alcohol als er een wedstrijd op komst is.

Over het geheel genomen hebben de diëten van voetballers de afgelopen decennia een aanzienlijke transformatie ondergaan, met een grotere nadruk op geïndividualiseerde voedingsplannen en het belang van het consumeren van de juiste voedingsmiddelen om de prestaties te optimaliseren.

Bronnen:

– Daniel Nisbet, high performance manager van de Football Association of Wales National Youth Teams