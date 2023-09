Huawei lanceert de Mate 60-serie: een potentiële rivaal van Apple op de Chinese smartphonemarkt

Het Chinese Huawei Technologies heeft onlangs zijn nieuwe Mate 60-serie smartphones onthuld, waardoor wereldwijde aandacht werd getrokken voor zijn technologie die suggereert dat het bedrijf de Amerikaanse sancties heeft overwonnen. Deze ontwikkeling zou Huawei kunnen positioneren als een geduchte concurrent van Apple. De Mate 60 en Mate 60 Pro werden eind augustus aangekondigd en vrijdag werden nog twee modellen gelanceerd, de Mate X5 en de Mate 60 Pro+.

Een opvallend kenmerk van de Mate 60-serie is de mogelijkheid om satellietcommunicatie te ondersteunen, waardoor gebruikers kunnen bellen en berichten kunnen verzenden in gebieden zonder mobiele signalen of internet, zoals in de bergen of op zee. Hoewel specifieke details over de gebruikte chips niet zijn bekendgemaakt, heeft analysebureau TechInsights ontdekt dat de telefoons worden aangedreven door de nieuwe Kirin 9000s-chip van China's Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Vroege snelheidstests uitgevoerd door Chinese kopers geven aan dat de Mate 60 Pro downloadsnelheden biedt die die van de beste 5G-telefoons overtreffen.

Wat de leveranciers betreft, heeft Huawei ze niet officieel genoemd, maar TechInsights ontdekte dat de DRAM- en NAND-componenten van SK Hynix uit Zuid-Korea worden gebruikt in de Mate 60-serie. SK Hynix, dat geen zaken meer deed met Huawei nadat in 2019 Amerikaanse beperkingen waren opgelegd, voert momenteel een onderzoek uit. De Mate 60 Pro bevat ook een groter aandeel aan in China gemaakte chipcomponenten vergeleken met eerdere modellen.

Huawei was voorheen 's werelds grootste verkoper van smartphones en kreeg te maken met een daling van het marktaandeel vanwege de beperkte toegang tot tools voor het maken van chips als gevolg van de Amerikaanse sancties. Het marktaandeel in China daalde van 11% in 27 naar 2020% dit jaar. Apple daarentegen werd in deze periode de dominante fabrikant van premium smartphones in China, waarbij het marktaandeel steeg van 11% naar 19%, aldus gegevens van Contrapunt.

Industrieanalisten zijn van mening dat de Mate 60-serie de heropleving van Huawei als rivaal van Apple op de Chinese markt zou kunnen aankondigen. Patriottisch sentiment, gedreven door de oplopende spanningen tussen de VS en China, kan bijdragen aan sterke verkopen, waarbij staatsmedia en internetgebruikers de lancering beschouwen als een klap voor de VS. Ming-Chi Kuo, een analist bij TF International Securities, voorspelt dat de Mate 60 Pro zal in de tweede helft van dit jaar tussen de 5.5 en 6 miljoen eenheden verzenden, een stijging van 20% ten opzichte van de aanvankelijk geplande volumes. Kuo voorspelt verder dat de cumulatieve verzendingen van de Mate 60 Pro binnen een jaar na de lancering minstens 12 miljoen exemplaren kunnen bereiken.

