Het overwinnen van obstakels bij de adoptie van digitale therapieën

Op de jaarlijkse nationale conferentie van de PBMI in 2023 heeft een panel over receptvrije digitale therapieën de praktische problemen besproken die de integratie ervan in de reguliere gezondheidszorg belemmeren. Deze problemen omvatten het ontbreken van factuurcodes, het ontbreken van standaardisatie en meerdere belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor dekkingsbeslissingen. Bovendien erkenden de panelleden de noodzaak om bewijsstandaarden vast te stellen, de patiëntenpopulatie zorgvuldig in overweging te nemen en de perceptie van wat de voordelen van het voorschrijven met zich meebrengen te veranderen.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., van MedOne Rx, benadrukte het belang van het verduidelijken dat een receptvoordeel niet beperkt is tot medicatie. Hij benadrukte dat receptvoordelen gericht zijn op het bereiken van positieve klinische resultaten tegen een betaalbare prijs, die kunnen worden bereikt door middel van digitale therapieën, apparaten, ondersteunende structuren of gezondheidscoachingsdiensten.

Andy Molnar, CEO van de Digital Therapeutics Alliance, benadrukte de noodzaak van het ontwikkelen van ondersteunend bewijsmateriaal voor digitale therapieën. Hij noemde een uitgebreide gids die door zijn organisatie was ontwikkeld om fabrikanten en betalers te helpen bij het evalueren van digitale therapieën. Hoewel hij optimistisch is over hun toekomst, erkende Molnar dat het enkele jaren kan duren voordat digitale therapieën een vast onderdeel worden van het voorschrijven van gezondheidszorg.

Michael Steelman, vice-president Managed Markets bij Dexcom, benadrukte het belang van het identificeren van de juiste patiënten voor digitale therapieën en het hanteren van een flexibele aanpak. Hij noemde het voorbeeld van Calm, een slaap- en meditatie-app die rechtstreeks aan consumenten wordt verkocht. Steelman suggereerde dat de beste commercialiseringsstrategie varieert afhankelijk van het specifieke digitale therapeutisch middel.

Matt Alberico, MBA, van DarioHealth, besprak de kwestie van toegang tot digitale therapieën. Hij ontkrachtte de misvatting dat toegang tot smartphones het probleem zou zijn, en benadrukte dat de echte uitdaging ligt in de toegang tot Wi-Fi of datagebruik. Alberico pleitte voor asynchrone platforms waarmee patiënten op hun gemak kunnen communiceren met gezondheidszorgsystemen, artsen, coaches en digitale platforms. Hij benadrukte ook het belang van het waarmaken van de beloften van betrokkenheid en resultaten.

De panelleden erkenden onmiddellijke praktische problemen met betrekking tot Medicare-vergoedingscategorieën, factuurcodes en formulieren voor digitale therapieën. Ze bespraken ook de uitdagingen van de acceptatie van aanbieders en de behoefte aan onderwijs binnen de gemeenschap van aanbieders. Bovendien werden het rendement op investeringen en praktijkgerichte bewijsstudies geïdentificeerd als cruciale aspecten waarmee betalers en leveranciers rekening moeten houden.

Concluderend: hoewel er talloze obstakels moeten worden overwonnen, uitte het panel optimisme over de toekomstige integratie van digitale therapieën in de dagelijkse gezondheidszorg. Met een zorgvuldige afweging van de patiëntenpopulatie, ondersteunend bewijsmateriaal, flexibele commercialiseringsstrategieën en het aanpakken van praktische problemen, hebben digitale therapieën het potentieel om een ​​revolutie in de gezondheidszorg teweeg te brengen.

