Western Digital verkoopt Milpitas Campus voor $192.5 miljoen en gaat een leaseback-overeenkomst aan

De in Californië gevestigde fabrikant van computeropslag, Western Digital, heeft onlangs een sale-and-leaseback-overeenkomst gesloten met Blue Owl Capital voor zijn kantoor, R&D en productiecampus in Milpitas. Het pand met vijf gebouwen, gelegen op Sandisk Drive 901, 951, 1001, 1051 en 1101, werd verkocht voor $ 192.5 miljoen, met Blue Owl als koper. Als onderdeel van de overeenkomst heeft Western Digital een huurcontract van 16 jaar getekend voor het 37 hectare grote terrein, dat loopt tot 2039.

De Milpitas-campus, voorheen het hoofdkantoor van flashdrive-fabrikant SanDisk, werd in 2016 overgenomen door Western Digital. De campus omvat kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en fabrieken, met een totaal van 580,322 vierkante meter. Blue Owl, bekend om zijn focus op leaseback-transacties, betaalde $ 332 per vierkante meter voor het onroerend goed.

Leaseback-deals, zoals deze, stellen bedrijven in staat het geld vrij te maken dat vastzit in onroerend goed. Dit kan een voordelige manier zijn om fondsen te werven zonder toevlucht te hoeven nemen tot het verkopen van aandelen of het uitgeven van schulden, vooral tijdens perioden met hogere rentetarieven of wanneer de aandelenwaarde van een bedrijf laag is.

De aandelenkoers van Western Digital heeft te maken gehad met schommelingen en is dit jaar met 37% gestegen, maar met 43% gedaald ten opzichte van de piek in april 2021. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt ​​momenteel bijna $14 miljard. In het voorgaande fiscale jaar rapporteerde Western Digital een verlies van $1.3 miljard. Met ongeveer $2 miljard aan contanten heeft het bedrijf volgend jaar te maken met $1.1 miljard aan bankbiljetten en zal het in het huidige kwartaal ook een belastingaanslag van $523 miljoen betalen.

Naast de Milpitas-campus bezit Western Digital ook het hoofdkantoor op 5601 Great Oaks Pkwy in San Jose.

Bronnen: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance