Western Digital lanceert SN770M NVMe SSD voor Steam Deck en ROG Ally

Western Digital heeft de SN770M NVMe SSD geïntroduceerd, speciaal ontworpen voor apparaten als de Steam Deck en ROG Ally. De kleine M.2 2230-schijven met vormfactor zijn verkrijgbaar in opties van 500 GB, 1 TB en 2 TB, waardoor handheld-gamers een aanzienlijke opslagupgrade krijgen.

Voorheen was het vervangen van de SSD in een Steam Deck relatief eenvoudig geweest, maar het vinden van M.2 2230-schijven was een uitdaging. Deze schijven waren niet algemeen verkrijgbaar voor consumenten en werden vaker aangetroffen in Dell- en Microsoft Surface-laptops. De situatie is de laatste tijd echter verbeterd, waarbij bedrijven als Sabrent, Micron, Corsair en Framework M.2 2230-schijven aanbieden. Framework bracht eerder dit jaar ook zijn eigen 2TB-upgradeschijf uit.

De toetreding van Western Digital tot deze markt is een positieve ontwikkeling voor handheld-gaming. Hun schijven bieden indrukwekkende snelheden tot 5,150 MB/s op basis van PCIe Gen 4. De 1TB-versie van de SN770M NVMe SSD is te koop in de online winkel van Western Digital en bij Best Buy voor $ 109.99. De 2TB-versie is exclusief verkrijgbaar bij Best Buy voor $ 239.99.

Over het geheel genomen biedt de SN770M NVMe SSD van Western Digital een handige oplossing voor gamers die de opslag op hun draagbare apparaten willen upgraden. De beschikbaarheid van deze schijven van bekende fabrikanten vergroot de mogelijkheden voor consumenten, waardoor het gemakkelijker wordt om geschikte upgrades voor hun apparaten te vinden.

