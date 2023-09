Auto's zijn krachtiger dan ooit: getunede 911 Turbo S presteert beter dan standaard Porsche 918 Spyder

In de wereld van autoliefhebbers is macht koning, en auto’s zijn tegenwoordig krachtiger dan ooit. Het nieuwste voorbeeld hiervan is de 911 Turbo S, een krachtpatser op het circuit die de aandacht heeft getrokken van aftermarket-tuners die nog meer vermogen uit het model willen halen. Er is een video opgedoken waarin een getunede 911 Turbo S het tegen elkaar opneemt in een reeks dragraces tegen een standaard Porsche 918 Spyder, wat benadrukt hoe de prestatiekloof tussen de twee auto’s kleiner is geworden.

Wat de aandrijflijn betreft, maakt de 918 Spyder gebruik van een hybridesysteem. Hij combineert een atmosferische V4.6-motor van 8 liter met twee elektromotoren, één op elke as. Deze opstelling resulteert in een totaal vermogen van 887 pk en 944 pond-voet koppel. Daarentegen heeft de 911 Turbo S geen elektrische ondersteuning, maar krijgt hij wel een mild deuntje van ES Motor. De 3.8-liter zescilinder boxermotor met dubbele turbocompressor levert 650 pk en 590 Nm koppel in standaardvorm. Met upgrades zoals nieuwe intercoolers en een titanium uitlaatkit produceert de getunede 911 echter 888 pk en 737 pond-voet koppel.

Een andere factor die de prestaties beïnvloedt, is gewicht. De 911 Turbo S is lichter dan de 918 Spyder en weegt 3,615 pond, vergeleken met de hybride van 3,688 pond. Beide auto's zijn voorzien van vierwielaandrijving, maar gebruiken verschillende versnellingsbakken. De 918 wordt geleverd met een zevenversnellingsbak, terwijl de 911 is uitgerust met een achttraps PDK-transmissie.

De dragraces tussen deze twee Porsche-modellen leveren enkele interessante resultaten op. De 918 Spyder neemt de leiding in de eerste race, verrast de 911 en komt als eerste over de finish. In de volgende drie races stelt de 911 Turbo S echter de overwinning veilig en voltooit hij de kwartmijlrace in 9.7 seconden, vergeleken met de 918 seconden van de 9.9. Ook in rollenraces presteert de 911 beter dan de hybride hypercar en wint zelfs de remtest.

De Porsche 918 Spyder werd tien jaar geleden beschouwd als een hypermoderne auto, met adembenemende prestaties en een hoog prijskaartje. Een getunede 911 Turbo S kan nu echter beter presteren dan de 918, voor een fractie van de kosten. Dit toont de voortdurende vooruitgang in de autotechnologie en de indrukwekkende mogelijkheden van aftermarket-tuning.

