Tesla Cybertruck: wieldopdrama op de snelweg

Een recente waarneming van Tesla's langverwachte Cybertruck op een snelweg in Californië nam een ​​onverwachte wending toen een van de wieldoppen wegvloog en ternauwernood een auto miste. Het incident werd vastgelegd op een dashcamvideo die naar YouTube werd geüpload.

De video toont de Cybertruck op de tweede rijstrook, wanneer plotseling na 10 seconden de wieldop losraakt en de lucht in schiet. Hij legt een afstand af voordat hij weer op de vierde rijstrook terechtkomt. Het voertuig voor de dashcam-auto remt krachtig om de wieldop te ontwijken, maar rijdt er uiteindelijk overheen, waardoor deze langs het dashcam-voertuig rolt. Gelukkig was de uitkomst niet slechter, omdat het onmogelijk is te voorspellen hoe bestuurders in dergelijke situaties zouden reageren.

Hoewel er verschillende redenen kunnen zijn waarom een ​​wieldop eraf valt, zoals een slechte bevestiging of een slecht ontwerp, is het onduidelijk wat de oorzaak van dit specifieke incident is. De ingenieurs van Tesla zullen de zaak ongetwijfeld onderzoeken om ervoor te zorgen dat eventuele noodzakelijke verbeteringen worden aangebracht vóór de officiële release van de Cybertruck.

Het lanceringsevenement voor de Cybertruck zal naar verwachting binnenkort worden aangekondigd, na opmerkingen van Tesla-CEO Elon Musk eerder dit jaar. De staat van dienst van Musk op het gebied van het halen van deadlines roept echter enige onzekerheid op. Niettemin is de productie van de Cybertruck al begonnen in de Tesla-fabriek in Austin, Texas, volgens een foto die het bedrijf in juli deelde.

Naarmate er meer details bekend worden, zullen we updates geven over Tesla’s introductie-evenement voor de langverwachte Cybertruck-pick-up.

Bronnen: Electrek, YouTube

Definities:

Wieldop: een decoratieve afdekking die in het midden van het wiel van een voertuig is bevestigd

Dashcam: een camera gemonteerd op het dashboard van een voertuig om het zicht op de weg vast te leggen

Cybertruck: Tesla's aankomende elektrische pick-up

Snelweg: een snelweg met gecontroleerde toegang, ontworpen voor hogesnelheidsverkeer

YouTube: een platform voor het delen van video's