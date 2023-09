Op bewijs gebaseerde praktijk en de evolutie van het Can't Wait to Learn-programma

Can't Wait to Learn, het digitale onderwijsprogramma van War Child voor kinderen die getroffen zijn door conflicten, is altijd gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Om echter als echt ‘evidence-based’ te worden beschouwd, moet een interventie aan bepaalde criteria voldoen. Dankzij een grootschalig onderzoek in Oeganda voldoet Can't Wait to Learn nu aan deze criteria, wat een opwindende evolutie voor het programma markeert.

Evidence-based practice is het concept dat beroepspraktijken, zoals verpleging, onderwijs of psychosociale ondersteuning voor kinderen, gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk bewijs. Het gaat om het gebruik van rigoureuze onderzoeksprocessen om de impact van interventies te bewijzen, in plaats van te vertrouwen op traditie, intuïtie of persoonlijke ervaring. Hulporganisaties moeten bereid zijn zichzelf verantwoordelijk te houden en ervoor te zorgen dat zij niet meer kwaad dan goed veroorzaken.

De evidence-based aanpak begint met interventies die wetenschappelijk onderzoek ondergaan, zoals haalbaarheidsevaluaties of gecontroleerde studies. Bevindingen uit deze onderzoeken worden gebruikt om de methode aan te passen en te verbeteren als ze niet doorslaggevend of ontoereikend zijn. Als de bevindingen positief zijn, gaat de interventie door naar de volgende fase van evaluatie.

Can't Wait to Learn onderging de afgelopen 18 maanden een gerandomiseerde gecontroleerde studie in Oeganda. Bij het onderzoek waren 1507 kinderen betrokken van 30 scholen in het Isingiro-district. De helft van de scholen verving de reguliere Engelse en wiskundelessen door Can't Wait to Learn om de effectiviteit ervan direct te kunnen vergelijken. De resultaten van het onderzoek, die binnenkort in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd, tonen aan dat Can't Wait to Learn niet alleen beter presteert dan standaardonderwijs, maar ook beter presteert dan de meeste EdTech-programma's die in vergelijkbare omgevingen worden gebruikt.

Deze proef in Oeganda versterkt Can't Wait to Learn als een volwaardig, op bewijs gebaseerd programma. Het maakt deel uit van een verzameling van tien onderzoeken die War Child sinds de start van het programma heeft uitgevoerd in landen als Tsjaad, Jordanië, Libanon en Soedan. In Soedan bleek uit een onderzoek dat kinderen bijna twee keer zoveel vooruitgang boekten in wiskunde en bijna drie keer zoveel in lezen vergeleken met het leerprogramma van de overheid voor niet-schoolgaande kinderen.

Deze mijlpaal in Oeganda markeert het begin van de schaalvergroting van Can't Wait to Learn. In lijn met de lokalisatieaanpak is de uitvoering van het programma overgedragen aan de lokale gemeente. Door via onderzoek te delen wat werkt en wat niet, wil Can't Wait to Learn zinvolle vooruitgang bevorderen in de richting van gratis, rechtvaardig en kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen die door conflicten worden getroffen.

Can't Wait to Learn is in eerste instantie in 2012 ontwikkeld in Soedan en is sindsdien in verschillende landen getest en geïmplementeerd. Tot nu toe zijn ongeveer 100,000 kinderen bereikt, met veelbelovende vooruitzichten voor toekomstige groei.

Bronnen:

– Can't Wait to Learn – Het digitale onderwijsprogramma van War Child voor kinderen die getroffen zijn door conflicten

– Mark Jordans, hoogleraar Child and Adolescent Global Mental Health en War Child directeur Research & Development

– Jasmine Turner, onderzoeksleider voor Can't Wait to Learn