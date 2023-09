Apple Stock daalt omdat Chinese functionarissen iPhones op het werk verbieden

De aandelen van Apple (AAPL) kenden eerder deze week een aanzienlijke daling van ruim 6% als gevolg van een verbod op iPhones bij centrale overheidsinstanties in China. De release van een nieuwe high-end telefoon van Huawei zorgde ook voor extra druk op Apple, die samenviel met de aanstaande lancering van de nieuwe iPhone 15.

Ondanks deze zorgwekkende krantenkoppen gelooft Morgan Stanley-analist Erik Woodring dat de impact minimaal zal zijn. Woodring stelt dat de reactie van de markt de potentiële betekenis van de Chinese krantenkoppen overschat en dat de koersdaling overdreven is.

Zelfs in het ergste geval voorspelt Morgan Stanley dat Apple slechts ongeveer 4% van de omzet en 3% van de winst per aandeel zou verliezen. Woodring acht de mogelijkheid dat 70% van de iPhone-verzendingen naar China verloren gaat, hoogst onwaarschijnlijk.

Bovendien geeft de analyse van JPMorgan aan dat Apple zijn marktaandeel in China de afgelopen jaren gestaag heeft vergroot en in het eerste kwartaal van 20 ongeveer 2023% van de Chinese markt heeft veroverd. JPMorgan-analist Samik Chatterjee suggereert echter dat de recente beperkingen op de iPhone eigendom van overheidswerknemers, in combinatie met de nieuwe telefoonuitgave van Huawei, zou voor Apple uitdagingen kunnen opleveren bij het handhaven van zijn marktaandeelwinst in China.

De aandelenprestaties van Apple zijn onderwerp van discussie geweest, waarbij zorgen over overwaardering ontstonden nadat het bedrijf de verwachtingen voor de iPhone-verkoop niet had verwacht en begin augustus omzetdalingen rapporteerde. De aanstaande lancering van de iPhone 15 wordt gezien als cruciaal voor de aandelenkoers van Apple, met lage verwachtingen van beleggers die het bedrijf moet overtreffen.

Hoewel analisten geen significante upgrades voor de iPhone 15 verwachten, kan Apple er nog steeds van profiteren als gebruikers hun bestaande iPhones upgraden. JPMorgan schat dat Apple van september tot het einde van het jaar 218 miljoen iPhones zal verkopen, iets minder dan het totaal van vorig jaar.

Over het geheel genomen zijn analisten, ondanks de recente uitdagingen in China en de aanstaande iPhone-lancering, van mening dat de aandelendaling van Apple overdreven is en dat het bedrijf potentieel heeft voor zowel groei per eenheid als de gemiddelde verkoopprijs.

