Wahoo brengt nieuwe Smart Trainer en Smart Bike uit voor indoortraining

By

Wahoo heeft onlangs twee nieuwe producten gelanceerd voor indoortraining: een eersteklas smart trainer en een goedkopere smart bike. De Wahoo KICKR MOVE is een slimme trainer die wordt geleverd met een beweegbare basis, waardoor hij tijdens je rit heen en weer kan schuiven, wat een meer dynamische en meeslepende ervaring oplevert. De KICKR MOVE is gebouwd op dezelfde basis als het vorige model, de Wahoo KICKR V6/2022, maar met de toegevoegde bewegingsfunctie.

De KICKR MOVE behoudt de kernkenmerken van zijn voorganger, waaronder een vermogensnauwkeurigheid van +/- 1%, een maximale helling van 20% en ondersteuning voor maximaal 2,200 watt aan weerstand. Het beschikt ook over dubbele ANT+/Bluetooth Smart-ondersteuning, ingebouwde WiFi en compatibiliteit met verschillende asmaten. De trainer wordt geleverd met een cassette met 11 versnellingen en kost $ 1,599.99. Bovendien heeft Wahoo aangekondigd dat de KICKR MOVE compatibel is met de KICKR CLIMB, maar er is een accessoire-adapter vereist.

Wahoo heeft ook de Wahoo KICKR Bike SHIFT geïntroduceerd, een nieuwe slimme fiets die een meer betaalbare optie biedt voor indoortraining. De KICKR Bike SHIFT is uitgerust met geavanceerde functies zoals automatische kalibratie, gesimuleerd schakelen en ingebouwde klimsimulatie. Het heeft een vermogensnauwkeurigheidsclaim van +/- 1% en wordt geleverd met dubbele ANT+/Bluetooth Smart-ondersteuning. De KICKR Bike SHIFT kost $ 2,999.99.

Beide producten zijn door verschillende rijders getest en hebben positieve feedback gekregen over hun prestaties en veelzijdigheid. Vooral de KICKR MOVE wordt geprezen om zijn vermogen om met zijn beweegbare basis een realistische rijervaring te bieden.

Met de release van deze nieuwe producten wil Wahoo indoorfietsers hoogwaardige en meeslepende trainingsmogelijkheden bieden voor het komende indoortrainingsseizoen. Of je nu op zoek bent naar een slimme trainer of een slimme fiets, Wahoo heeft wat je zoekt.

Bronnen:

– Wahoo KICKR MOVE-productpagina

– Wahoo KICKR Bike SHIFT-productpagina