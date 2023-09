Introductie van Wahoo's nieuwe betaalbare KICKR BIKE SHIFT

Wahoo heeft een meer betaalbare versie van hun hoogwaardige KICKR BIKE onthuld, de KICKR BIKE SHIFT. Dit nieuwe model, geprijsd op $ 2,999, biedt een aanzienlijke prijsverlaging vergeleken met de $ 4,499 van de volledige KICKR BIKE. Ondanks de prijsverlaging behoudt de KICKR BIKE SHIFT nog steeds hoogwaardige functies en lost hij veelvoorkomende problemen op die in eerdere modellen voorkomen.

Een van de opvallende verschillen tussen de KICKR BIKE SHIFT en de originele KICKR BIKE is het verwijderen van de ingebouwde CLIMB-achtige op en neer hellingssimulatie. Bovendien beschikt de KICKR BIKE SHIFT over een meer traditioneel slim traineraandrijfsysteem en dunnere framecomponenten, die de compatibiliteit van de rijder vergroten en eerdere klachten over wrijving van de dijen aanpakken.

Qua ontwerp toont de KICKR BIKE SHIFT nieuwe handgrepen en een zadelpenklem die kan worden vastgedraaid met een inbussleutel, waardoor een veilige pasvorm wordt gegarandeerd. De rommelige bedrading van eerdere modellen is vervangen door een meer gestroomlijnd systeem met een Di2/AXS-aansluitdoosachtige situatie, die beter kabelbeheer en draadloze communicatie biedt.

Bij het evalueren van de elektronische componenten van de KICKR BIKE SHIFT is het de moeite waard om het ontbreken van KICKR CLIMB-gradiëntsimulatie op te merken, wat resulteert in een stillere en mechanisch eenvoudigere ervaring. Het aandrijflijn/vliegwielsysteem in de KICKR BIKE SHIFT verschilt van de motoraangedreven elektromagnetische aandrijflijn die in eerdere modellen werd aangetroffen. Het nieuwe systeem werkt op dezelfde manier als de KICKR-trainers van Wahoo en zorgt voor een stille rit.

Hoewel de KICKR BIKE SHIFT enkele van de geavanceerde kenmerken van de originele KICKR BIKE mist, wil hij een betaalbare optie bieden voor fietsers die prioriteit geven aan een stille en betrouwbare indoortrainingservaring. Met zijn verbeterde rijdercompatibiliteit en gestroomlijnd ontwerp biedt de KICKR BIKE SHIFT een aantrekkelijk alternatief in de middenklasse smart bike-markt.

